Ciego de Ávila y Morón en transmisión activa: el chikungunya persiste pese al descenso de casos

El director provincial de Salud en Ciego de Ávila, Kesnel Lima Ruiz, confirmó que la situación epidemiológica en Ciego de Ávila sigue siendo “compleja”, con transmisión activa de arbovirosis en el municipio cabecera y en Morón.
Aseguró que el sistema sanitario ejecuta diversas acciones para reducir la presencia del vector y mejorar la respuesta del territorio.
Según explicó, el chikungunya es actualmente la arbovirosis de mayor circulación en la provincia y se transmite a través de los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus, destacó un reporte del periódico oficial Invasor.
Entre los síntomas más frecuentes mencionó la fiebre de inicio abrupto y el dolor articular intenso, que puede prolongarse durante meses o incluso años. No existe vacuna ni tratamiento antiviral, por lo que la atención se basa solo en el alivio de los síntomas.
Lima Ruiz insistió en que la población debe evitar la acumulación de agua en recipientes domésticos como macetas, botellas o depósitos destapados, así como manejar correctamente los residuos para impedir criaderos de mosquitos.
Recomendó además cubrir los tanques de agua y mantener limpios los entornos familiares.
Sobre las acciones oficiales, indicó que el sistema de Salud prioriza el enfrentamiento al vector mediante tratamiento adulticida, eliminación de criaderos, pesquisas activas y un flujo asistencial que permita decidir con rapidez el ingreso domiciliario u hospitalario.
Afirmó que se sostiene un sistema de referencia y contrarreferencia entre los diferentes niveles de atención, además de la capacitación del personal sanitario para el manejo de las etapas aguda, postaguda y crónica de la enfermedad.
En relación con la evolución reciente, señaló que en las últimas tres semanas se ha verificado una disminución de pacientes con arbovirosis, aunque subrayó que “la situación continúa siendo compleja”.
Los municipios con mayor incidencia siguen siendo Ciego de Ávila y Morón, ambos aún en transmisión activa. Reiteró que el control epidemiológico depende de la responsabilidad individual y colectiva en la eliminación de criaderos.
El reconocimiento oficial de transmisión activa, pese al descenso de casos, deja claro que el problema no está en la curva momentánea, sino en la incapacidad estructural para sostener un control vectorial estable.
La insistencia en la “responsabilidad individual” vuelve a desplazar al ciudadano la carga de un fracaso institucional acumulado durante años.
Que la autoridad sanitaria destaque la persistencia de secuelas prolongadas confirma que el sistema no solo llega tarde a la detección y al control, sino también al seguimiento clínico de largo plazo.
En conjunto, el discurso exhibe más una gestión reactiva que una estrategia preventiva real, justo en un territorio que repite temporada tras temporada el mismo patrón de transmisión y vulnerabilidad.
La prensa oficial en Ciego de Ávila reconoció días atrás que las instituciones reaccionaron tarde a la actual crisis de arbovirosis cuando los barrios ya reportaban enfermos, además de fallas en la vigilancia epidemiológica y en el saneamiento que permitieron que el mosquito transmisor se expandiera sin resistencia.
Asimismo, las autoridades sanitarias de Holguín admitieron que fallaron en la prevención contra el mosquito, mientras la provincia enfrenta una compleja situación epidemiológica con tres municipios en fase de epidemia.
La semana pasada, el Ministerio de Salud Pública (Minsap) informó sobre 33 fallecimientos por enfermedades transmitidas por mosquitos, de los cuales 21 corresponden a chikungunya y 12 a dengue, según datos oficiales divulgados por la prensa estatal. La mayoría de las víctimas eran menores de edad.
Sin embargo, un informe del Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) y la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba documenta entre octubre y noviembre de 2025 al menos 87 fallecimientos vinculados a la epidemia de arbovirosis extendida a lo largo de la isla.
