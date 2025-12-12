Empresa Eléctrica en Guantánamo confirma colapso del servicio con apagones de hasta 20 horas diarias

Vídeos relacionados:

La Empresa Eléctrica de Guantánamo admitió que la provincia enfrenta una situación electroenergética crítica, con apagones de hasta 20 horas en algunos circuitos, debido a fallas técnicas, déficit de combustible importado y limitaciones en la generación a nivel nacional.

El director general de la Empresa Eléctrica en la provincia, Joaquín Díaz Cantillo, reconoció que la crisis de generación en el país impide cumplir el programa de rotación de apagones en gran parte del territorio, donde algunos circuitos permanecen sin servicio eléctrico casi el día completo, reportó la emisora Radio Guantánamo.

Según explicó en una rueda de prensa, varios circuitos en la capital provincial y en Baracoa reciben un tratamiento diferenciado porque alimentan hospitales y otros servicios considerados vitales, lo que obliga a mantenerlos activos las 24 horas.

Esta decisión, señaló, no beneficia solo a las instituciones de salud, sino también a miles de clientes residenciales conectados a esos mismos circuitos.

Díaz Cantillo detalló que hospitales como el Agostinho Neto y el Hospital Infantil dependen de circuitos que atraviesan amplias zonas residenciales, por lo que más de 2,000 clientes por circuito reciben electricidad de forma continua y planificada.

Una situación similar ocurre en áreas céntricas de la ciudad y en Baracoa, donde los circuitos que alimentan el hospital local también sostienen el servicio a comunidades completas.

El funcionario explicó además que estos circuitos cumplen una función de protección del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

Cuando la demanda supera la capacidad disponible, entran en funcionamiento mecanismos automáticos que desconectan cargas para evitar una caída total del sistema, lo que puede provocar interrupciones súbitas del servicio.

Ante las quejas por posibles daños a equipos electrodomésticos, el directivo aseguró que no deberían producirse afectaciones, ya que los transformadores regulan el voltaje que llega a los hogares y el riesgo de daño se asocia a sobretensiones, no a las interrupciones del servicio.

La Empresa Eléctrica reconoció las “insatisfacciones” de la población ante un servicio inestable y reiteró que la situación obliga a buscar alternativas para reducir el tiempo de las interrupciones, en un contexto marcado por la precariedad del SEN.

Semanas atrás trascendió que la provincia de Ciego de Ávila también padece cortes de electricidad extendidos a 20 horas diarias y más, con un “respiro” diurno cada vez más débil sostenido solo por los parques solares.

La Unión Eléctrica (UNE) informó que, la víspera, el país experimentó afectaciones durante las 24 horas, con una máxima interrupción de 1,748 MW a las 6:10 p.m., debido al déficit de capacidad de generación.

Para el horario pico de la noche de este viernes la entidad estima afectaciones que podrían alcanzar los 1,770 MW.

La causa principal del déficit eléctrico en Cuba es la escasez de combustible y el estado obsoleto de las plantas termoeléctricas del país. Además, el mantenimiento programado y las averías en varias centrales eléctricas han contribuido a la situación crítica del SEN.

Los apagones prolongados afectan gravemente la vida cotidiana de los cubanos, impidiendo la refrigeración de alimentos, el uso de electrodomésticos y el disfrute de actividades básicas como cocinar y ventilar los hogares, especialmente en un clima caluroso.

Esto genera un malestar social creciente ante la falta de soluciones efectivas por parte del gobierno.