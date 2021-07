Ministro español de Consumo contra las macrogranjas productoras de carne

El ministro español de Consumo, Alberto Garzón Foto © Twitter / Alberto Garzón - enstock3.top

El ministro de Consumo del Gobierno de España, el comunista Alberto Garzón, ha pedido a los españoles que coman menos carne para cuidar su salud y contribuir a disminuir los efectos nocivos sobre el medio ambiente que genera la ganadería intensiva.

¡El 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero proviene de la ganadería, especialmente de las macrogranjas, mientras que para que tengamos 1 kilo de carne de vaca se requieren 15.000 litros de agua. De ello os hablo en este vídeo”, tuiteó Garzón este miércoles y compartió un video de campaña de concienciación sobre el tema.

Asentado en la agenda medioambientalista, el tema de la reducción de consumo de carne se abre paso también en la agenda del gobierno español, conformado por la coalición del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos, una coalición de izquierdas en las que Garzón ocupa una posición de liderazgo, quizás más reforzado luego de la salida de Pablo Iglesias del gobierno.

“Este vídeo no es para echar la bronca nadie, sino para reflexionar antes de que el problema sea crónico”, advierte el ministro de consumo en el material que compartió en redes sociales. Se trata de una campaña que bajo la etiqueta #MenosCarneMásVida, busca concienciar a los ciudadanos sobre los efectos nocivos para la salud del elevado consumo de carne, así como para el medio ambiente, debido al impacto de las granjas de producción intensiva.

“Estoy preocupado”, expresó Garzón en el video. “Sin planeta no tenemos vida, no tenemos salarios y no tenemos economía. Y nos lo estamos cargando. En una de las partes en la que nos lo estamos cargando tenemos incidencia directa. Podemos cambiar nuestra dieta y mejorar el estado del planeta”.

España es el país que más carne consume de la Unión Europea, según datos de la FAO citados en el vídeo. En 2020, el consumo per cápita se acercó a los 50 kilos anuales y cada español gastó de media 350 euros en carne, según eldiario.es.

Datos del Ministerio de Agricultura dan cuenta de un aumento el pasado año del consumo de carne en los hogares, cercano al 10,5%. También constituye el mayor desembolso que hacen por comida los españoles, en torno al 20% del presupuesto para alimentación.

Cada año se producen en España 7,6 millones de toneladas de carne que suponen el sacrificio de 70 millones de animales, continúa el informe. El país ibérico es el primer productor de ovino y caprino de la Unión Europea y uno de los principales productores de porcino y vacuno.

Frente a las macrogranjas de producción intensiva, el ministro de consumo propone una vuelta a la ganadería extensiva. “No todos los tipos de ganadería son iguales… La extensiva es mucho más sostenible que las grandes macrogranjas: ayuda a enriquecer suelos, prevenir incendios y crear puestos de trabajo”, argumentó Garzón en el video de campaña.

En lo que respecta al medio ambiente, el ministro recordó que la ganadería “representa el 14,5% de los gases de la atmósfera”, que cada kilo de carne de vaca requiere 15.000 litros de agua (no solo para alimentarla sino para el resto de la cadena de valor) y que los cultivos de soja para alimentar vacas provocan la deforestación de miles de hectáreas en bosques de América Latina. “Detrás de cada filete hay muchas cosas que no nos habían contado”, afirmó.

"El único país cuyo modelo de consumo es sostenible y tiene un desarrollo humano alto es Cuba", escribió Garzón en 2012, mucho antes de ser nombrado ministro. Una vez en la campaña de las pasadas elecciones, el que fuera coordinador de la extinta Izquierda Unida borró el tuit, por no alarmar a los españoles.