Una cubana de Miami compartió en TikTok una reseña detallada y honesta del nuevo perfume lanzado por la popular cantante La Diosa de Cuba. En el video, la usuaria @nelita.tiki aclara desde el inicio que su opinión es completamente imparcial, ya que compró el producto con su propio dinero y no se trata de una colaboración pagada.

"Quiero dar mi opinión y reseña sobre el perfume que sacó La Diosa de Cuba. Esto no es una colaboración, yo pagué el perfume con mi dinero, pero quiero hacer la reseña", explicó antes de empezar a opinar sobre el perfume.

La cubana elogió la presentación del perfume, calificándola con un “10 de 10” por su diseño y detalles. Sin embargo, en cuanto al aroma, admitió que su primera impresión no fue del todo favorable. Al aplicarse el perfume por primera vez, lo percibió demasiado fuerte, pero esa percepción cambió al secarse la fragancia.

"Cuando me eché en la mano lo sentí súper fuerte y no me llamó la atención, pero cuando se secó sí. Llevo una semana usándolo, lo tengo en la cómoda porque quería hacerle la reseña. Me encantó", comentó la tiktoker.

También señaló que el perfume ha recibido elogios de varias personas a su alrededor, aunque reconoció que el aroma puede variar según el tipo de piel de cada persona, mencionando que a su suegra no le agradó tanto como a ella.

"Ayer fui a hacerme los pies a la peluquería de mi suegra y todo el mundo me celebró el perfume. Sin embargo, a mi suegra no le gustó, a ella no se le siente como se me siente a mí", relató.

Uno de los puntos fuertes que resaltó en su opinión fue la durabilidad del perfume, comparándolo con fragancias de mayor costo que no ofrecen la misma fijación. “Yo tengo perfumes caros y no tienen el fijador que tiene este. Este es un perfume que me siento que tengo untado. Yo me siento con olor a perfume, cosa que nunca me ha pasado con ningún perfume. No estoy exagerando, estoy diciendo la realidad de lo que me pasa a mí”, aseguró.

Finalmente, concluyó su reseña afirmando que el perfume de La Diosa es una excelente inversión y que definitivamente lo volvería a comprar. “No lo veo costoso, he comprado perfumes más caros que huelen menos”, sentenció con entusiasmo.

El video ha generado numerosos comentarios en la plataforma, con usuarios que expresan curiosidad por probar la fragancia y otros que agradecen la sinceridad de la reseña. La Diosa de Cuba, conocida por su carisma y cercanía con sus seguidores, continúa ampliando su influencia más allá de la música con esta nueva línea de perfumes.

"Yo no quiero ni olerlo, con saber que vale 95 dólares es suficiente. Mejor me compro un Carolina Herrera, un Narciso Rodríguez, etc.", “De acuerdo contigo, el pH de todo el mundo no es igual y no todos los perfumes se huelen igual en todas las personas”, “Siento que para ser su primer lanzamiento de productos de este tipo, tanto ella como Pollito, pues el precio está un poco alto, ya que personas preferirían comprar Dior, Tom Ford, Carolina Herrera”, o “Es riquísimo el perfume y una presentación bien linda”, comentaron algunos usuarios, que también le pidieron que hiciera reseña del perfume de Pollito Tropical.

