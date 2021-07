Marco Rubio: "El futuro de Cuba le corresponde al pueblo cubano"

Marco Rubio Foto © Flickr/

El senador republicano Marco Rubio indicó este martes que el futuro de Cuba le corresponde al pueblo cubano y que no ve posibilidades de la intervención militar de EE.UU. que están pidiendo algunos exiliados o residentes en la isla.

“Creo que es bastante importante que se sepa claramente que el futuro y el destino de Cuba le corresponde al pueblo cubano”, argumentó Rubio en entrevista con Telemundo 51, en la que también admitió que no es fácil “pedirle a un pueblo que siga en la calle cuando están enfrentando amenazas y golpizas” y cuando está en manos de un régimen "dispuesto a matar a sus propios compatriotas”.

“Es bien difícil porque todos nosotros quisiéramos que eso fuera posible, que s pudiera haber una acción concreta, pero no me gusta mentir tampoco. Nos tomó 24 horas para que el presidente y la Casa Blanca se pronunciaran sobre este tema”, argumentó Rubio, quien definió el actual momento como una “batalla a largo plazo”. No obstante, matizó que obviamente en caso de una masacre o matanza, Estados Unidos intervendría por razones humanitarias.

Rubio se ha mostrado muy crítico con la actual administración en las últimas jornadas y ha emplazado a Joe Biden en varias ocasiones, siempre documentando sus reclamos con imágenes lo que está ocurriendo en la isla.

"Señor presidente el régimen en #Cuba está literalmente yendo de puerta en puerta obligando a los niños a unirse a las turbas callejeras que atacan a los cubanos. Han pasado 72 horas desde que comenzaron las protestas. La situación se está saliendo de control. ¡Necesitamos actuar ahora!", escribió en otro tweet este mismo miércoles.

Intervención militar no

A pesar de las exigencias a Biden, en redes sociales el senador Marco Rubio también negó la posibilidad de una intervención militar en respuesta a la demandas del alcalde de Miami, Francis Suárez, en relación con una presunta intervención en Cuba.

“Siempre le digo a las personas que las fuerzas armadas de EE.UU. están aquí para defender los intereses del país”, expresó Rubio, quien añadió que si sucede algo en Cuba o en los alrededores que pudiera afectar la seguridad nacional de Estados Unidos, las fuerzas militares sí actuarían de inmediato.

El senador dijo que las tropas estadounidenses no van a estar a la orden de todos cada vez que hay un problema en el hemisferio o en el mundo, y que las personas no deberían caer en esa trampa. “Ya no estamos en esos tiempos”, indicó Rubio, quien no cree que EE.UU. deba concentrarse en ese mensaje en este momento.

La actitud de Marco Rubio es similar a la senador estadounidense demócrata, Bob Menéndez, quien aseguró este martes que no habrá intervención militar en Cuba por parte de EE.UU.

“Ni los más anticomunistas, Reagan, Bush, ni la política de Trump. Nadie ha considerado eso”, dijo el senador demócrata en rueda de prensa en la que insistió que, aunque el Gobierno de la isla quiere promover la idea de una intervención militar, es algo que no se considera.

Menéndez advirtió que sí habrá un "respaldo al pueblo cubano", al tiempo que instó a los militares a no usar sus armas contra la población.