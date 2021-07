Amenazan con prisión a líder yoruba por protestas en Placetas: "No les tengo miedo a sus 20 años"

Loreto Hernández García junto a dos miembros de la organización Yorubas Libres de Cuba Foto © Captura de video de Facebook de Lilo Vilaplana

Loreto Hernández García, líder de la religión yoruba en Cuba, emplazó a las autoridades castristas luego de que agentes de la Seguridad del Estado lo citaran a sus oficinas y lo amenazaran con llevárselo preso, en represalia por su participación en las protestas contra el gobierno ocurridas esta semana en Placetas, Villa Clara.

Hernández García hizo un llamado a la opinión pública a que ponga sus ojos en lo que pueda sucederle, aunque dejó muy claro que no tiene miedo si finalmente lo encarcelan.

"Para mí sería un orgullo ir a prisión por defender a un pueblo que estuvo silenciado, un pueblo que estuvo callado. Para mí sería un orgullo ver formado un alto liderazgo en el estallido social que hubo aquí en Placetas", afirmó.

El vicepresidente de la organización Yorubas Libres de Cuba recalcó que tiene la misma disposición que su hermano materno, el opositor cubano Jorge Luis García Pérez 'Antúnez', quien estuvo preso durante 17 años por su lucha contra el comunismo.

"No tengo miedo ir a prisión, sepan los esbirros que no tengo miedo a ir a prisión. Sepan Raúl Castro y Díaz-Canel que no les tengo miedo a sus 20 años", subrayó.

La fundación internacional The Global Liberty Alliance denunció que cuatro miembros de Yorubas Libres fueron arrestados tras las manifestaciones de esta semana en el municipio villaclareño, y se les citó para que comparecieran en la estación de policía.

"La persecución orquestada por la policía religiosa de Cuba -Oficina de Asuntos Religiosos- continúa en Placetas, Cuba, en contra de Yorubas", informó en su cuenta de Twitter.

La ONG alertó de que integrantes de la institución religiosa cubana podrían estar bajo arresto.

"Los Yorubas Libres informan que han llegado tres camionetas de la policía para arrestar hasta 15 personas refugiadas en una casa", precisó la denuncia.