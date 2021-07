ETECSA anuncia extensión de vigencia de bonos y planes de datos de sus usuarios

Oficina de Etecsa en Cuba Foto © CiberCuba

La empresa estatal cubana de Comunicaciones ETECSA informó este sábado que compensará a sus usuarios con la extensión de la vigencia de los Bonos y Planes de datos por la interrupción del servicio durante las protestas ocurridas esta semana.

Una publicación de esa empresa del gobierno cubano informó en Twitter que también se extenderá la vigencia de la bolsa de correos por 7 días desde su fecha de vencimiento.

La oferta aplica a los clientes con ofertas activas hasta el 16 de julio, subrayó el post.

"ETECSA informa a sus usuarios que se ha extendido la vigencia de los Bonos y Planes de datos, así como de la Bolsa de correo por 7 días a partir de su fecha de vencimiento. Está compensación aplica para clientes con ofertas activas el 16 de julio", dice la nota.

Los cubanos vieron interrumpidos los servicios de internet en la isla el pasado domingo, cuando más de 80 ciudades se volcaron a las calles para exigir cambios políticos en el país.

El gobierno autorizó a sus seguidores a reprimir a los manifestantes, tras lo cual se cortaron las comunicaciones para evitar la publicación en redes de videos sobre la represión o las protestas.

Los servicios han ido restableciéndose escalonadamente, aunque todavía las personas se quejan de que hay una pésima velocidad de conexión.

“Sin ánimos de ofender, la conexión está pésima; en el día de hoy una de las operadoras de @ETECSA_Cuba tras preguntarle qué pasaría si la vigencia de mi paquete de datos culminaba antes que se restableciera el servicio, me respondió que tendría que comprar otro si eso sucedía”, comentó un forero.

“Aún seguimos sin conexión, hoy se me acaba de agotar el paquete de datos. No compraré ninguno hasta que restablezcan el servicio por completo (@telegram_es, @Facebook, etc). Pero intentaré buscar la forma de seguir exigiendo mis derechos por @Twitter. Respeten a sus clientes”, respondió otro.

De igual modo, un usuario de la plataforma de microblogging afirmó “no voy a cambiar mi opinión” (sobre la situación política del país), y dijo a ETECSA “no quieran relajar las tallas aumentando los plazos de las recargas, no sean descarados”.

El corte de Internet ha indignado a miles de cubanos y ante las reclamaciones de la población la empresa, criticada por el alto precio de sus planes, su mal servicio y sus arbitrarias medidas, respondió que la interrupción del servicio se debía a “una afectación”.