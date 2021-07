Alexis Valdés dice que los artistas significativos para los cubanos no han querido sumarse al teatro del Gobierno

Ray Fernández, Michel Mirabal y Raúl Torres Foto © YouTube / MINCULT

El humorista y presentador Alexis Valdés se refirió al hecho de que el régimen cubano estuviera usando para su campaña mediática tras las protestas del 11J a "personajes de la cultura y artistas que no tienen ningún tipo de arraigo popular".

En un mensaje compartido en sus redes sociales, devenidas plataformas de apoyo a la causa de la libertad de Cuba y de denuncia de la represión desatada en el país, Valdés comentó que pese a que la intención del oficialismo no era directamente echar mano a personas "desconocidas para muchos cubanos", esto es clara evidencia de que "los artistas que son verdaderamente significativos para los cubanos no han querido sumarse a este teatro" y no han "querido manchar su nombre uniéndolo a un gobierno que en este momento es altamente impopular y cuya imagen es altamente negativa".

Para el también actor, radicado desde hace años en Estados Unidos, que el gobierno solo pueda recurrir a quienes o bien no son conocidos o bien se sienten comprometidos a sumarse a esta campaña por estar "subvencionados económicamente por el Ministerio de Cultura" revela un cambio con respecto a otras épocas, cuando artistas cubanos reconocidos respaldaban el oficialismo, y es consecuencia directa "de esta brutal represión y de esta conducta tan antipopular del gobierno".

Valdés se refiere en sus palabras a una serie de declaraciones difundidas en el perfil en Youtube del Ministerio de Cultura, donde habituales defensores del gobierno como Arnaldo Rodríguez, Waldo Mendoza, Michel Mirabal, Israel Rojas, Raúl Torres, Ray Fernández, Yoel Martínez, entre otros, ofrecen sus declaraciones tras los recientes sucesos en Cuba y se alinean al discurso oficial.

"Les queda Silvio Rodríguez que desde hace muchos años decidió tomar esa postura radical y un par de artistas de medio nivel que realmente no impactan en el corazón del pueblo cubano" sentencia Alexis en alusión a las recientes declaraciones del trovador que afirmó que no le había tocado ver ni un solo video donde la policía reprimiera pacíficamente a los manifestantes.

Para el comediante el régimen está en horas bajas y pese a campañas como estas ya "la gente no les cree ni les tiene fe".

Tras las protestas desatadas el pasado 11 de julio, decenas de exponentes de la cultura y el arte cubanos rechazaron la violencia con que el régimen respondió al pueblo que salió a protestar en las calles.

Figuras emblemáticas de la cultura cubana y queridos artistas como Chucho Valdés, Adalberto Álvarez, Leo Brouwer, Fernando Pérez, Carlos Acosta, Elito Revé, Los Van Van, Carlos Varela, Leoni Torres, Yuliet Cruz, Haydée Milanés, Liuba María Hevia, La Diosa, Yomil, entre otros muchos dentro y fuera de la Isla, han dicho no a la violencia contra los cubanos y se han puesto del lado del pueblo y de un cambio en pro del bienestar de todos.

Previamente el propio humorista compartió en sus redes sociales un poema dirigido a Miguel Díaz-Canel, titulado "Escúcheme Dictador", donde le pide que escuche las demandas de su pueblo y que en lugar de promover un enfrentamiento entre los ciudadanos se quite del camino.

"Quítate por dignidad, deja que tu pueblo vibre, Para que Cuba sea grande, para que Cuba sea libre" concluye.