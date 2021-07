Hijo del artista cubano Hamlet Lavastida pide su liberación

Leo (I) y su papá Hamlet Lavastida (D) Foto © Facebook / Katherine Bisquet y Hamley Lavastida

El hijo del artista cubano Hamlet Lavastida Cordoví se sumó a la campaña que exige su liberación tras permanecer 24 días detenido por las autoridades de la isla por el supuesto delito de Incitación a delinquir.

"Soy Leo, tengo siete años. Vivo en Polonia. Mi papá, Hamlet Lavastida es un preso político En Cuba. ¡Devuélveme a mi papá! ¡Te espero papi!", dice el pequeño en una foto que circula por las redes sociales.

CiberCuba contactó con Aga Grątkiewicz, madre del menor y promotora de una campaña internacional a favor de la liberación de Lavastida Cordoví, que nos autorizó a divulgar la foto del menor y compartió sus impresiones sobre lo que ocurre con el detenido.

"Dado que ha estado encerrado, no tengo contacto directo con Hamlet. Me gustaría que la gente supiera lo difícil que es tener un contacto limitado, porque no puedes hacer una llamada telefónica, no puedes escribir, no puedes visitarlo. Nos sentimos totalmente desamparados. Y todo lo que podemos hacer es pedirle a la comunidad internacional que presione y no deje que Hamlet y otros presos políticos sean olvidados", confesó.

Hasta el momento solo el eurodiputadp polaco Bartosz Arlukowicz se ha pronunciado en Twitter a favor del artista cubano y emplazó al presidente Andrzej Duda y al canciller Zbigniew Rau para que intervinieran en el asunto.

"Hamlet Lavastida es un artista detenido por el sistema cubano. Hamlet lucha contra el régimen siguiendo el ejemplo de Solidaridad polaca. Hamlet tiene un hijo de 7 años en Polonia", escribió Arlukowicz en la red social.

Preguntamos a Grątkiewicz si había algún proceso legal abierto desde Polonia para defender a Lavastida Cordoví y explicó que no, porque no es sujeto de la legislación polaca o europea.

"Nuestras opciones para un ciudadano cubano son limitadas. Podemos defender a Hamlet como hombre y como padre de un ciudadano polaco y europeo", apuntó.

Por último nos interesamos en saber qué opinión le merece a Grątkiewicz las acusaciones que la Seguridad del Estado intenta lanzar sobre ella y vincularla con la inteligencia polaca.

"Estas son mentiras infundadas, no tienen justificación y son francamente ofensivas para mí", finalizó.

Katherine Bisquet Rodríguez, actual pareja del creador visual, compartió en su perfil de Facebook un mensaje en el que pide la liberación de Lavastida Cordoví y el derecho a estar con su familia.

"Yo quiero hacer mi vida con Hamlet. Y Hamlet quería venir y regresar rápidamente para estar con su niño. Hamlet tenía el plan de hacer una vida.", escribió.

Hamlet Lavastida Cordoví llegó a Cuba de Berlín y tras pasar la cuarentena establecida por las autoridades sanitarias cubanas para evitar la importación de casos de coronavirus, la Seguridad del Estado lo detuvo en Villa Marista por el supuesto delito de Incitación a delinquir.

Amistades presentaron un recurso de habeas corpus que le fue denegado por el Tribunal de La Habana alegando que la fiscalía y la policía cubanas habían cumplido con todo el procedimiento que establece la ley.

Sin embargo, el grupo cercano a Lavastida Cordoví considera que el proceso legal ha estado plagado de irregularidades y por tanto apelarían a instancias superiores.

Tras la ola de protestas del 11J la Seguridad cubana intentó vincular al creador visual con las manifestaciones pacíficas que ocurrieron en más de 60 puntos de la geografía nacional, según relató Bisquet Rodríguez recientemente.