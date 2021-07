Seguridad del Estado culpa al artista Hamlet Lavastida de las protestas en Cuba

La escritora y poeta cubana Khaterine Bisquet Rodríguez denunció que la Seguridad del Estado intenta culpar al artista Hamlet Lavastida de la ola de protestas contra el Partido Comunista y el gobierno de Díaz-Canel.

"Se sabe que el gobierno insiste en responsabilizar y culpar a líderes de la oposición, activistas, periodistas, youtubers, y hasta un ejército de bots, del estallido social", dijo Bisquet Rodríguez en un extenso post de Facebook.

Para la joven cubana eso se muestra en las detenciones y desapariciones a "delincuentes" y activistas que protestaron en las calles, así como en las "causas construidas a opositores", amenazas y medidas cautelares aplicadas.

"Si bien cada persona de esta sociedad civil (...) ha servido para alumbrar una posibilidad de bienestar, de justicia social, de narrativa otra, de empoderamiento, de hacer valer los derechos de uno; eso no significa ni demerita que lo que salió el 11J a las calles no fuese una masa de gente harta hasta la pinga (...) por culpa de un sistema comunista de porquería, autoritario y abusador hasta la médula", escribió.

Culpó al gobierno cubano del estallido y de las acciones represivas contra el pueblo, así como de tener a "madres desquiciadas buscando a sus hijos desaparecidos"

"Ustedes son los tontos imbéciles o los cínicos torturadores que creen que un Hamlet preso hace casi un mes pueda ser el síntoma de un estallido. Y si acaso fuese el síntoma, que lo es para muchos, lo es sobre todo para mí, eso no les pasaría medianamente por sus empobrecidas cabezas de una manera sospechosamente estratégica, no. Sucede que quieren pensar de esa manera porque no les queda argumentos para justificar su ineptitud, ni para justificar su maldad", agregó Bisquet Rodríguez.

A los represores cubanos les dijo que no tenía idea del mal que hacen ni calculan "el tamaño de su estupidez", capaz de "joderle la vida a millones de seres humanos con total impunidad".

Por último, pidió a los represores de la isla que dejen de jugar con las vidas de las personas y entren en razón teniendo en cuenta que el pueblo cubano está en las calles.

Hamlet Lavastida fue apresado tras su llegada a Cuba por un supuesto delito de Instigación a Delinquir y hasta el momento no se sabe cuál pudiera ser su destino.

Amigos cercanos presentaron un recurso de habeas corpus en su favor, que fue rechazado por los tribunales de La Habana dando la razón a la Fiscalía y a la Seguridad del Estado, que tiene bajo custodia al detenido, violándose una serie de requisitos legales y disposiciones constitucionales.