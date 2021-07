Trasladan a prisión de máxima seguridad en Guanajay a Luis Manuel Otero Alcántara

Luis Manuel Otero Alcántara (Performance del artista). Foto © Facebook Luis Manuel Otero Alcántara

Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad en Guanajay, provincia Artemisa, al occidente de Cuba.

La información la dio a conocer el perfil del Movimiento San Isidro (MSI) en la red social Twitter, en un breve texto publicado este miércoles.

"ATENCIÓN. Es oficial: Luis Manuel Otero Alcántara fue trasladado a la Prisión de máxima seguridad Guanajay", señala el mensaje del MSI.

Otero se encuentra detenido desde el 11 de julio por incorporarse a las protestas para exigir libertad, el fin de la represión y un cambio político en Cuba. El Estado lo acusó de los delitos de atentado, resistencia y desacato.

También la activista Claudia Genlui, pareja sentimental del artista, confirmó el martes en la noche el traslado de Otero hacia la cárcel de máxima seguridad.

"Desde temprano en la mañana estoy haciendo gestiones relacionadas con la situación de Luis Manuel Otero Alcántara. Fui al Vivac, con la esperanza ya no de poder verlo porque sabía que no me dejarían, pero sí de que al menos le pudieran dar algunas cosas que le llevaba. Fue en vano, porque él ya estaba en Guanajay", dijo Genlui en su perfil de Facebook.

La joven se refirió en su mensaje a la importancia de la familia en estos momentos difíciles, violentos y de represión que se viven en Cuba.

"En momentos como los que vivimos la familia es fundamental. Son el sostén, la garantía (de algún modo) para saber que no estamos solos. Esos que sacrifican tanto, también se aferran a ellos para continuar sobreviviendo", comentó Genlui.

Sus palabras eran en referencia no solo a la familia de Otero, en la que asegura haber encontrado apoyo incondicional, sino en la del resto de cubanos que tienen a personas queridas detenidas o desaparecidas en la isla tras las protestas.

En este sentido se refirió a la madre de Anyelo Troya, fotógrafo cubano detenido durante las protestas del 11 de julio en La Habana, por intentar documentar con sus imágenes el momento histórico.

"Vi una madre llorar desesperada, pero también vi una familia unida, capaz de enfrentarlo todo y aferrarse a la verdad para salvar a un hijo, a un hermano, a un primo", dijo Genlui y aseguró que aunque han sido jornadas duras le reconforta ver a los cubanos "conscientes de la situación real y dispuestos a salvar a sus hijos".

Poco antes de conocerse el traslado a la prisión de máxima seguridad en Guanajay, los abogados de la defensa de Otero habían anunciado que solicitarían un cambio de medidas para el artista.

“La defensa de Luis Manuel Otero Alcántara, estará ejerciendo en los próximos días todos los trámites legales pertinentes para solicitar un cambio de medida. Según informaron en Villa Marista, Luis está siendo acusado de Atentado, Resistencia y Desacato (expediente 24) ”, afirmaron a través de la página de Facebook del MSI.

El 11 de julio miles de personas quedaron conmocionadas con el enérgico llamado de Otero a participar en las protestas en Cuba, cuando afirmó que los cubanos podían contar con él y que saldría a manifestarse en apoyo a la Libertad, “cueste lo que cueste”.