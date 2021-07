Marca Karl Lagerfeld se inspira en los yorubas para su nueva colección

Publicidad de la marca Karl Lagerfeld Foto © Karl Lagerfeld

La marca Karl Lagerfeld con el diseñador de origen nigeriano Kenneth Ize, se ha inspirado en la cuna de la cultura yoruba, para su nueva propuesta en el mundo de la moda.

La colección de Karl Lagerfeld por Kenneth Ize es una colaboración que pretende celebrar la moda nigeriana y europea. Lo hace combinando estampados de colores intensos con motivos inspirados en la naturaleza como puede ser tejidos que simulan la piel de jirafa o de cebra.

En los accesorios, van un paso más allá y se adentra en un límite que juega con lo cuestionable, convierte brazaletes muy similares al ildé (o idé) de los yorubas, en una pieza de moda.

Captura de pantalla web oficial Karl Lagerfeld (publicidad de productos)

"Este brazalete de cuentas de vidrio es el complemento perfecto para todos tus looks", dice la página oficial de la marca Karl Lagerfeld y entre las imágenes se puede ver una pulsera con los colores amarillo y verde limón.

El ildé que en la religión yoruba solo puede ser impuesto por un sacerdote de Ifá, se convierte en un artículo de moda que quien desee podrá lucir por el precio de 99 euros, sin que ello implique una significación religiosa o espiritual.

¿Qué significa para los yorubas llevar un ildé?

Este brazalete representa el pacto que hizo Orula, Oricha Mayor encargado de la adivinación, con la muerte para que no tocara a sus hijos hasta que él dictaminara que su destino en la tierra ha terminado.

En la tradición yoruba cuando se rompe el ildé o un eleke (collar) se debe llamar inmediatamente al padrino, pues es un indicador de que algo no va bien. En estos casos suele ser necesario hacer consulta a los santos y cumplir algunas indicaciones, para evitar las razones que desde el punto de vista místico, originaron la ruptura de la pieza.

Este tipo de pulseras se comercializa en webs de artículos religiosos e incluso en Amazon, pero hay tanta significación en ellas que a pesar de eso, rara vez se ve a alguien que no practica esta religión llevando una.

Ildè de Orunmila / listado.mercadolibre.com.mx

Sin embargo, esto podría cambiar porque los caminos de la moda continúan en su apropiación de códigos culturales para hacer triunfar a los diseñadores, sin un mensaje crítico tras sus obras.

¿Quién es el diseñador Kenneth Ize?

Kenneth Ize (Lagos, Nigeria, 1990) es un joven de origen africano que a los 4 años emigró con su familia como exiliado político a Viena, donde creció y se formó como diseñador.

En la firma que lleva su nombre desarrolla una línea reivindicativa de la relación entre moda, cultura y política, enfocando sus creaciones como espacios de reflexión social en los que la artesanía y la sostenibilidad tienen un gran peso.

“Cuando naces sin privilegios, ya sea por tu raza, tu condición sexual o tu estrato social, tienes que transitar por caminos diferentes a los de la mayoría de las personas. Lo importante es convertir esto en una fortaleza y no en una debilidad”, declaró Ize a la revista Vogue en marzo.

Karl Lagerfeld y la moda en La Habana

Karl Lagerfeld (Alemania,1933 - Francia, 2019) fue un icono de la moda que supo combinar diversas influencias jugando entre los diseños más clásicos hasta los más contemporáneo.

Sus intereses artísticos iban más allá de la ropa y los accesorios, hacia el dibujo, la fotografía, la arquitectura y el diseño en su sentido más amplio. Fue director creativo de su propia firma y de marcas de relevancia mundial como Chanel y Fendi.

En Cuba siempre será recordada su histórica pasarela con Chanel en el Prado de La Habana en 2016, cuando acaparó las miradas del mundo y devolvió a los habaneros un día de gloria en el escenario de la moda.

El mundo de la moda y su apropiación de contenidos culturales

No es la primera vez que elementos de la Osha-Ifá son adaptados para que encajen en el gusto de los consumidores a gran escala. En febrero del pasado año la famosa firma italiana, Prada, incorporó a su colección Crucero 2020 unas faldas de marcada inspiración yoruba, similares a las dedicadas a Oyá, deidad de las tempestades y que reina en el cementerio.

Las faldas de Prada guardaban muchas similitudes con la saya de Oyá caracterizadas por sus colores, tejidos de satén o gingham y piezas unidas con encajes. Se diferenciaban solo en el empleo de 7 colores, en lugar de 9.

Esta prenda en la cultura yoruba tiene uso fundamentalmente en días de culto religioso, aunque se emplea tanto en los tambores o fiestas de Santo, como en actividades culturales de bailes tradicionales y cantos, para el público.

En 2019 fue el gigante de la moda española, Zara, quien estuvo involucrado en una apropiación similar, aunque no de contenidos culturales, pero sí de diseño de creadores cubanos.

Diseño de Clandestina / Diseño de Zara

Zara retiró de su tienda online una camiseta con un diseño muy parecido al de la marca de ropa independiente cubana Clandestina, luego de ser denunciados públicamente por su parecido.

La prenda tenía una frase popularizada por la marca de la isla desde 2015 (Actually, I'm in Havana). La colección de camisetas que lanzó Zara decía: Mentally, I am in Havana.