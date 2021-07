Nicaragüense se une a manifestación de cubanos en Madrid: En nuestros países hay represión y encarcelamientos por pensar diferente

La nicaragüense Rosa Amelia Cruz Vargas se unió a la multitudinaria manifestación de cubanos que ocurrió este domingo en Madrid, porque "acompañar a los cubanos para mí significa la libertad también de mi patria".

"En Nicaragua sufrimos represión, encarcelamientos, asesinatos atroces por la dictadura, que está enraizada en Cuba, de Cuba salió la dictadura a Nicaragua y a Venezuela, por eso estoy aquí, porque sacando a los dictadores cubanos del poder sacamos a los de Nicaragua y Venezuela", dijo.

Acerca de los latinoamericanos de otros países que aplauden al gobierno cubano y se niegan a aceptar sus atrocidades, Cruz dijo que "mientras ellos no experimenten lo que viven los cubanos, los nicaragüenses y los venezolanos, no pueden decir que Cuba es un paraíso".

La manifestante recalcó que en Cuba, Venezuela y Nicaragua "se pasa hambre, se pasan necesidades, represión, asesinatos y encarcelamientos por pensar diferente. Si tú no piensas igual a ellos, te asesinan".

Además, puntualizó que en estos países "nada es gratis, lo único que es gratis es dejar de pensar".

"No queremos más migajas, no queremos que nos callen con comida, queremos libertad, y eso no se compra con nada", expresó.

A los miles de cubanos que recorrieron la Gran Vía de Madrid pidiendo libertad para Cuba este domingo, se sumaron también españoles y latinos de diferentes nacionalidades.

Uno de los líderes de la manifestación fue el artista cubano Yotuel Romero, quien además de cantar su himno Patria y Vida, pidió al gobierno de España que no deje desamparados a los cubanos "en el momento más difícil de Cuba".