Escritor cubano Luis Dener Hernández a Díaz-Canel: Te ganaste el odio de Cuba en tiempo récord

El poeta y narrador cubano Luis Dener Hernández envió un hilarante pero fuerte mensaje al gobernante Miguel Díaz-Canel, quien a su juicio se ganó "el odio de Cuba en tiempo récord" tras la represión de las protestas pacíficas iniciadas en la isla el pasado 11 de julio.

En tono sarcástico, el escritor critica al presidente –a quien define como "puesto a dedo"– por su ineficiente manejo de la crisis social en la isla, su llamado a la violencia y la posterior detención de cientos de manifestantes, y afirmó que últimamente lo ve tratando de limpiar su imagen y "poniendo miraditas tiernas en las fotos".

"Pero quiero decirte algo (...) usted esta embarcado. Da igual que Etecsa regale 120 Gb, usted está osorbo, pero osorbo a nivel comején Viernes 13", dijo Hernández, quien es fundador del proyecto cultural independiente Demóngeles y su coordinador fuera de la isla.

"Sabes qué pasa, que ya tienes sangre en las manos y eso no se quita. Antes eras un "singgg casa" pero ahora eres también un asesino. Tienes un montón de madres llorando y con eso no se juega. Has reconocido un solo muerto, pero hay más y tú lo sabes, y a esos muertos súmale los niños menores de edad que están presos, súmale los torturados y súmale los desaparecidos", subrayó en su publicación.

Hernández comentó, dirigiéndose a Díaz-Canel: "No sé a qué Dios tú le rezas pero esta vez te dejaron solo. Te ganaste el odio de Cuba en tiempo récord, y el peor de los nombretes".

Además, lo calificó de "puchimbá" de Raúl Castro, y aseguró que su popularidad era tan decadente que solo se han quedado para respaldarlo representantes menores de la cultura cubana como Ray Fernández, Raúl Torres, Eduardo del Llano, Arnaldo y su Talismán y el dúo Buena Fe. "Tremenda cantidad de moscas", apuntó.

"Las personas honestas, los más capaces, lo dejan solo. Lioni Torres, Yuliet Cruz, Van Van, Chucho Valdés, Adalberto, Leo Brouwer, López Nussa, el gran maestro de Ajedrez Arián González, toda esa gente con cerebro, la iglesia, todos te dieron la espalda", comentó el escritor.

Al final de su mensaje, le dice a Díaz-Canel que cada día "tus seguidores son menos, y tus seguidores son lo peorcito que tiene Cuba. Lo único que ustedes tienen para mantenerse en el poder es la ignorancia y la violencia", insistió.

"Díaz-Canel, a Cuba ponle tu renuncia y la del partido comunista", dijo Hernández, quien también pidió libertad para los presos por participar en las protestas del pasado 11 de Julio.

En una directa anterior, el joven consideró que los cubanos que no salieron a protestar todavía son rehenes del miedo generado históricamente por el sistema cubano. Al tiempo que dijo entender y respetar este comportamiento, celebró la valentía de los que sí tomaron las calles para exigir un cambio de régimen en el país.