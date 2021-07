Actor cubano Erdwin Fernández explota por los cortes de agua en La Habana: “Está bueno ya”

Erdwin Fernández/ Trabajos en avería de conductora de agua en La Habana Foto © Facebook Erdwin Fernández/Aguas de La Habana

El actor Erdwin Fernández arremetió este lunes contra la empresa Aguas de La Habana por los cortes del servicio, tras la avería ocurrida en uno de los principales conductos de agua en la capital cubana.

“Está bueno ya”, escribió en su perfil de Facebook, en el que aseguró que la empresa está tornando más crítica la situación, “en medio de toda esta tormenta de descontento y crisis”.

En su post también expuso que Aguas de La Habana está poniendo su “granito de tierra (no de arena que es muy pura) para más problemas y necesidades, y los problemas son muchos”.

“Me levanto en la mañana y me da la impresión que nos están poniendo a prueba a diario o simplemente burlándose de nosotros. Está bueno ya”, dijo el actor.

Y añadió a continuación: “Leí que ‘los arreglos irán al ritmo acostumbrado’..., sí, al ritmo de la desesperación, la burla y el irrespeto al cliente, al pueblo (por lo menos a la parte del pueblo con vergüenza). Después no digan que la culpa es nuestra, del bloqueo y no sé cuántas cosas más”.

Los municipios del centro, sur y oeste de la capital cubana desde hace varios días no cuentan con el servicio de agua por obras de mantenimiento y reparaciones impostergables en las conductoras pertenecientes a los pozos de la fuente de abasto de Cuenca Sur, según nota oficial de la empresa.

De acuerdo con esa información, algunos tramos estaban muy dañados por los años de explotación, lo cual ha provocado pérdidas importantes de agua.

No es la primera vez que el actor cubano arremete contra los servicios públicos en la isla.

En abril pasado cuestionó el precio del gas para uso doméstico. Se quejó por el aumento del costo del gas en Cuba, explicando que había pagado 200 pesos, a diferencia de los siete que abonaba antes del llamado “ordenamiento monetario”.

Fernández señaló en esa ocasión que, a pesar del notable aumento de precio, la calidad del servicio dejaba mucho que desear.

“Me resulta abusivo y gracioso, porque cada vez que voy a cocinar el gas está bajísimo, y el tiempo es oro y yo pagué el servicio, aunque no estuve de acuerdo”, dijo también en su perfil de Facebook.

También ha sido un severo crítico de la llamada “tarea ordenamiento económico”, impuesta por el gobierno de Miguel Díaz-Canel a principio de este año.

Uno de los usuarios de su red comentó que “en Cuba absolutamente nada funciona, y todo es por culpa de ese gobierno tiránico”. “Pero si no hay un huevo que comerse, que no haya agua no me extraña…ya nada me extraña aquí”, opinó otro.

“Es real que nos están poniendo a pruebas a modo de burla y de chantaje. Es como si dijeran: ‘ya se tiraron y vieron las consecuencias, a ver si se vuelven a tirar’, por Dios, que no hay alguien allá arriba que acabe de entender que la soga al cuello nos está matando más rápido que la Covid”, señaló otro comentario.

“Hoy estamos a 26 y este mes no han llevado nada de proteína para la canasta básica, además de las tiendas desabastecidas. ¿Qué es lo que están haciendo para satisfacer al pueblo? ¿Estresarlos más con la situación? Solo pido que Dios ponga su mano y haga algo por este pueblo que lo único que suplica es la oportunidad de poder vivir como persona, basta ya de tanta miseria y tanto mal vivir”, argumentó otra persona.