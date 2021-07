Escritor cubano Carlos Manuel Álvarez presentará en Miami su novela Falsa Guerra

Carlos Manuel Álvarez/Portada Falsa Guerra Foto © CiberCuba

El escritor cubano Carlos Manuel Álvarez presentará en Miami su tercera novela Falsa Guerra.

Álvarez, junto a la también escritora Wendy Guerra, compartirá este sábado con sus lectores su última novela en la sede de la Iglesia Congregacional Unida de Cristo de Coral Gables, en un evento organizado por Books & Books.

“Espero que esta novela se lea y que tenga un recorrido distinto al mío, en cualquier caso. Recorridos que yo no pueda prever”, declaró a CiberCuba Carlos Manuel Álvarez.

“Presentar este libro en Miami tiene una particular relevancia para mí, porque la condición del escritor exiliando es una condición que excluye tener un país, y Miami viene a ser un sustituto para esa ausencia”.

La presentación de la nueva novela del también autor de La tribu. Retratos de Cuba y Los caídos, bajo el sello editorial Sexto Piso, está prevista para las ocho de la noche.

En la misma los autores invitados conversarán sobre sus obras y la realidad cubana, además de firmar ejemplares de libros. La entrada es abierta y gratuita.

Entre los temas previstos para el conversatorio está San Isidro, 27N y la resistencia política en Cuba.

“En los últimos meses, nuevas formas de manifestación política han aparecido en Cuba, principalmente a través de grupos como el Movimiento San Isidro o el 27N, organizaciones plagadas de jóvenes que básicamente a partir de la cultura y el arte han encontrado modos de expresión cívica y de resistencia colectiva, formas de la disidencia que sacan a Cuba del relato de la Guerra Fría y la colocan en un nuevo escenario moderno, un país que comienza a llegar al presente”, exponen los organizadores del evento.

También sobre la novela refieren que “es una novela extraordinaria que confirma a Carlos Manuel Álvarez como una de las voces ineludibles de su generación, un recuento memorable y conmovedor de los pasos perdidos hacia ninguna parte que impone el exilio”.

Carlos Manuel nació en Matanzas en 1989 y estudió Periodismo en la Universidad de La Habana. En 2016 fundó la revista cubana independiente El Estornudo, y sus textos y columnas de opinión han sido publicados en medios como The New York Times, The Washington Post, BBC World, Al Jazeera, Internazionale, El Malpensante o Letras Libres.

La escritora Wendy Guerra, con quien intercambiará en este evento, es autora literaria y guionista. Egresada del Instituto Superior de Arte de La Habana y la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, donde fue alumna de Gabriel García Márquez. Su obra ha sido traducida a 23 lenguas. Sus artículos aparecen en El País, The New York Times, The Miami Herald, El Mundo, entre otros medios.