Escritor cubano Carlos Manuel Álvarez presentará libro sobre Movimiento San Isidro en Miami

Foto © Captura/Books and Books

El escritor cubano Carlos Manuel Álvarez presentará en Miami su más reciente libro Los Intrusos sobre el Movimiento San Isidro, según informó la librería Books & Books en su página oficial.

La presentación de este texto se realizará el 10 de agosto próximo, a las 7:00 p.m., en la librería de Books and Books, en Coral Gables.

Los Intrusos en 2022 obtuvo el Premio de Crónica Anagrama/UANL Sergio González Rodríguez y es una larga crónica sobre el acuartelamiento de San Isidro, una protesta cívica ocurrida en La Habana en noviembre de 2020 que cambió el mapa político sentimental de la isla.

También es una indagación que explora el castrismo no solo como una expresión de poder autoritario, sino también como un hábito y una cultura.

En este libro su autor hace una mezcla de reportaje, testimonio, perfil y memoria, para retratar las vidas de los participantes en este evento y también la experiencia íntima del autor con la Seguridad del Estado cubana como parte de la vorágine social compartida por aquel grupo disidente.

Asimismo, es una exploración a algunas categorías muy pertinentes en la isla como revolución, dictadura, lenguaje y totalitarismo.

Carlos Manuel Álvarez considera que el castrismo no solo es una expresión de poder autoritario, sino también un hábito, una cultura, una doctrina que configura emocional e intelectualmente.

"Quiero creer que el libro propone una estética de la militancia en el riesgo", apunta el autor, al tiempo que plantea una reflexión sobre el rol del periodismo, la escritura y el arte.

Álvarez nació en Matanzas en 1989 y estudió Periodismo en la Universidad de La Habana. En 2016 fundó la revista cubana independiente El Estornudo, y sus textos y columnas de opinión son publicados periódicamente en El País, The New York Times, The Washington Post e Internazionale.

En 2017 fue seleccionado por el Hay Festival para la lista de Bogotá 39, que reúne a los 39 mejores escritores latinoamericanos menores de 40 años, y publicó su primera colección de crónicas periodísticas, La tribu. Retratos de Cuba (Sexto Piso).

Cuatro años después, el joven escritor recibió el Premio Don Quijote de Periodismo (parte de los premios Rey de España) y fue seleccionado por la revista Granta entre “Los Mejores Narradores Jóvenes en Español”.

Además, ha publicado las novelas Los caídos (Sexto Piso, 2018) y Falsa guerra (Sexto Piso, 2021).

Más recientemente, obtuvo el Prix Carbet de la Caraïbe et du Tout-Monde 2023 por la traducción al francés de su novela Los caídos. Sus libros han sido traducidos a varias lenguas, entre ellos inglés, francés e italiano.