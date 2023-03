Carlos Manuel Álvarez tras ser liberado en Miami: "Libertad y justicia para Cuba"

El periodista y escritor cubano, Carlos Manuel Álvarez, se refirió este lunes a su gesto de saltar al terreno del LoanDepot Park con una bandera cubana durante el partido que enfrentó la víspera al “Team Asere” con la selección estadounidense.

“Quise rescatar el gesto de Kaepernick delante de la banca del equipo nacional, pero en el corring todo se me mezcló”, dijo el intelectual en una publicación de Facebook tras su puesta en libertad por parte de la policía de Miami.

Captura de pantalla Facebook / Carlos Manuel Álvarez

Este domingo, tres cubanos se lanzaron en diferentes momentos al terreno de juego como parte de las protestas que generó la semifinal del V Clásico Mundial de Béisbol, jugada en Miami y que la selección caribeña perdió 14-2.

Danilo Maldonado -artista plástico más conocido como "El Sexto"- fue el primero que saltó al césped en la sexta entrada, cuando el juego iba 9-2. El graffitero irrumpió en el terreno de juego con una tela que decía “Libertad para los presos cubanos del 11 de julio”.

En un segundo momento se lanzó al terreno el joven cubano Antonio Fernández, militante del Frente Antitotalitario Unido (FANTU) y miembro de su Consejo Internacional, quien corrió por el césped hasta que fue alcanzado por policías.

Cuando la selección cubana perdía 13-2, Álvarez irrumpió en el césped con una bandera cubana. Luego de una errática carrera en la zona del diamante, el escritor quiso reproducir el gesto del jugador de fútbol americano, Colin Kaepernick.

El quarterback de los 49ers de San Francisco hincó rodilla en tierra durante la reproducción del himno nacional estadounidense en la temporada de 2016, en señal de protesta por una serie de episodios de brutalidad policial contra ciudadanos afroamericanos.

Un gesto parecido quiso escenificar el joven periodista, pero los guardias de seguridad del estadio se lo impidieron, y terminaron echándosele encima de manera violenta.

“Un policía me preguntó por qué lo hice. Porque tengo amigos presos políticos, le dije. Y porque todos los presos políticos son mis amigos, añadí después, cuando lo pensé mejor. Libertad y justicia para Cuba, no podemos dejarnos caer”, dijo Álvarez tras su liberación.

Los tres protagonistas de este gesto de protesta fueron detenidos y conducidos a la cárcel TGK del condado de Miami-Dade, según informó en Facebook la periodista Carla Gloria Colomé, quien añadió que a los tres se les había pagado una fianza y que, según información de la policía, serían liberados este mismo lunes.

La ficha policial de los tres cubanos precisa que sobre ellos pesan los cargos de “entrada ilegal en una propiedad que no sea una estructura o medio de transporte". La fianza fijada fue de 1,000 dólares.

Antes del comienzo del partido, el periodista entrevistó a Kiele Alessandra Cabrera, la joven cubana que en 2021 se lanzó al terreno de The Ballpark of the Palm Beaches, con un cartel pidiendo libertad para Cuba, durante el primer partido oficial de la selección cubana en el Preolímpico de las Américas frente al equipo venezolano.

“Cuando me preguntan si lo volveré a hacer, pienso que quienes preguntan deberían pensar por qué no lo hacen ellos. Si yo lo hice por ellos, por qué no lo hacen ellos por sí mismos”, dijo la joven a Álvarez en las afueras del estadio, al tiempo que explicó las consecuencias legales de semejante protesta.

Carlos Manuel Álvarez la escuchó. Horas después ponía en práctica lo sugerido por Cabrera para exigir la libertad de sus amigos del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo, pero también por la de todos los presos políticos del régimen cubano.