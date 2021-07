Daymé Arocena responde a quienes aluden a su raza para tildarla de mal agradecida con "la revolución"

La cantante cubana, Daymé Arocena, respondió con dureza a publicaciones racistas en redes sociales que aluden a su raza para tildarla de mal agradecida por no apoyar a la Revolución, que presuntamente le habría dado la oportunidad de triunfar.

La destacada intérprete publicó en Facebook la captura de una de ese tipo de publicaciones -que calificó de “ignorantes y racistas”- y no dudó en compartir un listado que agrupa a una treintena de destacados cantantes cubanos negros o mestizos que triunfaron antes de 1959 en Cuba.

“Sepan que ninguno de ustedes estuviera hablando de mí si no fuera por la gestión de una compañía INGLESA, dado que en Cuba no tenía permiso de trabajo para poder cantar (si no saben lo que es, averigüen), aclaró la Arocena.

"Fue el interés en las libras esterlinas que devengaban mis conciertos por el mundo lo que me abrió un espacio en el cotizado mundillo artístico cubano”, añadió a continuación.

La cantante concluyó el desmentido a los que la acusan de ingratitud diciendo que, si no hubiera llegado “un extranjero inversionista” a su vida “ustedes no estarían perdiendo el tiempo hablando sobre mí”.

La pasada semana, Daymé Arocena y el también cantante cubano, Pavel Urquiza, respondieron a las críticas realizadas por el exministro de Cultura, Abel Prieto, al tema musical Todo por ti, inspirada en los cubanos que reclaman derechos, libertades y un cambio en la isla.

Prieto calificó la canción como "propaganda política" e "insignificante como obra de arte" y criticó que "empezar de nuevo" significara "echar por tierra la obra de la Revolución Cubana, borrarla, suprimirla, y regresar a 1958".

Poco después de que circularan las palabras de Abel Prieto, Urquiza le dedicó una carta abierta en redes sociales en la que lo llamó "privilegiados del poder" que "apoya el excluyente y antiguo eslogan: 'Dentro de la revolución todo, contra la revolución nada'".

Daymé no mencionó a Prieto y se refirió al saldo positivo de su participación en la canción por la que el oficialismo cubano la quiere desacreditar. Confesó que recibió el apoyo incondicional de su padre en un emotivo mensaje que compartió en sus redes sociales, en el que además le decía que estaba orgulloso de su valentía.

La intérprete de Cubafonía concluyó diciendo que ella "NO soy una mujer valiente. Yo solo he decidido VIVIR SIN MIEDO!!!!.... lo cual no debería ser un acto de valentía".

“Exigir nuestros derechos, no es delito! Los espacios públicos son nuestros! Que se escuche alto y claro nuestro descontento!!! #PaLaCalle”, publicó la artista en redes sociales el mismo domingo 11 de julio.

