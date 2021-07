Doctora Nelva Ortega, esposa de Ferrer: ¿Hasta cuándo me estarán vigilando?

Vigilancia a Nelva Foto © Facebook / Nelva Ortega

La doctora cubana Nelva Ismarays Ortega Tamayo, esposa del opositor José Daniel Ferrer García, preguntó hasta cuándo la mantendrán bajo estricta vigilancia como si fuera una criminal.

"Mi casa no es calabozo. Deberían estar preocupados y velando por las vidas de los miles de DESAPARECIDOS #SOSCuba que estoy consciente que hay muchos que sus nombres no han sido registrados", escribió Nelva en sus redes sociales.

Uno de los detenidos durante las protestas del 11 de julio en Cuba es Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), que hasta este momento se mantiene incomunicado. El opositor salió de su casa para sumarse a las manifestaciones pero no le dio tiempo porque fue inmediatamente detenido. "¿Entonces de qué se le acusa?", cuestiona Nelva.

La doctora lamentó que la familia no pudo estar junto a Ferrer este jueves, cuando cumplió 51 años, y que se mantenían exigiendo fe de vida y su liberación inmediata.

Nelva también alertó que Ferrer llevaba 18 días en huelga de hambre y que cuando fue detenido "estaba presentando una crisis de úlcera gastroduodenal: fuerte dolor abdominal y vómitos incluso con sangre".

"¿Será que está siendo torturado (brutalmente golpeado), estará en un hospital o centro de aislamiento contra su voluntad poniéndole sueros o me lo están dejando morir?", preguntó. "Cuando nos niegan el verle o el derecho a una llamada telefónica es porque no les conviene que sepamos su paradero real y su estado de salud".

"En vez de estar vigilándome, preocúpense más de su integridad física y psicológica porque van a ser los máximos responsables de lo que le pase", advirtió Nelva.

La doctora cubana preguntó cuándo serán los juicios de quienes han reprimido y golpeado a los manifestantes, porque "el pueblo quiere participar, comenzando por el tuyo Díaz-Canel, que diste la orden de combate a una poderosísima maquinaria criminal represiva contra un pueblo desarmado y que sólo quiere LIBERTAD".

Nelva fue detenida el pasado 21 de julio, cuando intentaba llegar al tribunal municipal para presentar un recurso de habeas corpus a favor de su esposo. Desde entonces no le han permitido salir de su casa.

"Recuerda que el mundo los está mirando y con 3 libras de arroz y un módulo gratis con otra miseria humana no borrarás tanto dolor que has provocado en tantas familias cubanas. El único traidor a la patria has sido tú. Ten vergüenza por una vez en la vida y libera a ese pueblo que has desaparecido" dijo a Díaz-Canel.

La hermana de Ferrer, Ana Belkis, dijo que este jueves un agente de la Seguridad del Estado había llamado al hijo del opositor para pedirle que llevara los espejuelos de su padre y tabletas de ranitidina a la estación Versalles, pero le impidió ver a Ferrer o confirmarle si estaba realmente ahí, a pesar de que era su cumpleaños.