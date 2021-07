José Daniel Ferrer: 20 días incomunicado y en huelga de hambre, denuncia su esposa

La doctora y activista cubana Nelva Ismarays Ortega Tamayo denunció a CiberCuba que su esposo José Daniel Ferrer García lleva 20 días detenido, incomunicado y en huelga de hambre.

El líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) fue arrestado el pasado 11 de julio, cuando salió de su casa para unirse a los reclamos masivos de libertad que se desataron en toda la isla. En el momento de su detención, Ferrer se encontraba delicado de salud, producto de una úlcera gastroduodenal sangrante, pero le aseguró a su esposa que si lo encarcelaban comenzaría de inmediato una huelga de hambre, y así lo asume con firmeza la familia hasta que les den información.

"Yo no sé si le habrán hecho como a Otero Alcántara que cuando se puso muy mal lo llevaron al hospital a la fuerza y le pusieron sueros, no sabemos nada, pero él me dijo que si lo detenían entraría en huelga, así que para nosotros él está en huelga hasta que nos diga otra cosa él mismo", explicó Nelva a CiberCuba.

Al opositor cubano se le ha negado el derecho a ver a su familia, incluso le han negado el derecho a una llamada telefónica.

Ferrer, preso político de conciencia en dos ocasiones, cumplió 51 años el pasado jueves y a pesar de que un agente de la seguridad llamó a su hijo José Daniel Ferrer Cantillo para que le llevara unas medicinas del estómago y sus espejuelos, no le permitió verlo.

"Sus 51 años, que pudo haber estado con sus hijos, con nosotros, y que estos vulgares asesinos no lo hayan permitido, no tiene perdón. Pero el ánimo no se puede perder, hay que sacar fuerzas", asegura la doctora.

A pesar de la vigilancia permanente que por más de un año acosa a la sede principal de UNPACU en Altamira, y del dolor y la frustración que invade a la familia y a la organización por la situación en la que se encuentra su líder, las labores humanitarias por las que son conocidos no han cesado.

Pero Nelva no pide solo por su esposo, alza la voz por todos los detenidos y desaparecidos tras las protestas y todos los presos políticos que llevan años en las cárceles cubanas.

"Yo me pongo en el lugar de muchas madres, padres, hijos, abuelos, que están sufriendo sus desaparecidos, que están sufriendo sus muertos, y eso hay que cambiarlo", dijo.

"Seguimos exigiendo fe de vida y libertad inmediata no solamente para él sino para cada uno de los desaparecidos, y continuamos responsabilizando a Raúl Castro y a Díaz- Canel de su integridad física y mental", subrayó.

Nelva, que se encarga del proyecto médico de la UNPACU, intentó el pasado 21 de julio de llegar al tribunal municipal para entregar un recurso de habeas corpus a favor de su esposo, pero fue detenida.

"Trato de mantenerme fuerte, pero es bastante difícil no saber qué esta pasando con él, en qué condiciones se encuentra. Tantas cosas que me tienen totalmente hiriendo por dentro y me siento mal de no poder hacer más", lamentó.