Periodista Héctor Luis Valdés: “Ay Cuba, ya no tenemos ni el derecho de soñar”

Periodista Héctor Luis Valdés Cocho Foto © Facebook / Héctor Luis Valdés Corcho

El periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho aseguró que la persecución y brutalidad policial instada por el gobierno cubano contra opositores y manifestantes pacíficos del 11J han generado un estado de horror traumático entre los ciudadanos.

A través de un breve relato, el joven reportero describió el insomnio que padece a raíz de los sucesos del histórico 11 de julio, cuando miles de cubanos tomaron las calles exigiendo libertad, y fueron atacados violentamente por fuerzas antimotines bajo órdenes de Miguel Díaz-Canel.

En su cuenta de Facebook, Valdés Cocho se cuestiona cómo las ambiciones o sueños de un joven en Cuba pueden ser usurpados por el poder a través del horror, el cerco, el acoso, y la falta de libertades.

“¿En qué momento mis sueños dejaron de ser los sueños normales de cualquier joven y se convirtieron en pesadillas que te levantan de un tirón?¿Acaso nos han robado tanto que ya no tenemos ni el derecho de soñar? ¿Será posible que el único momento en que eres libre, también te lo arrebaten?”, indicó el periodista.

Valdés Cocho ha sido una de las figuras más activas dentro del periodismo independiente cubano en los últimos años. Ha documentado los procesos civiles del 27N, 27Ene, el acuartelamiento en San Isidro, así como las manifestaciones multitudinarias del 11 de julio. Por su presencia como reportero en cada uno de estos episodios, la Seguridad del Estado conjuntamente a la Policía Nacional Revolucionaria lo han detenido, torturado, interrogado, acosado, sitiado su domicilio de manera ilegal, además de propinarle golpizas e insultos contra su orientación sexual.

“Son las 4:03 am, estoy en la sala para que la luz del celular no despierte a Raúl. Las avispas negras, los golpes, los disparos, la sangre y la persecución, han ido tan lejos que han logrado llegar hasta mis sueños, y ahí convertirlo en la más negra pesadilla”, explica el joven sobre la huella que ha dejado la represión del gobierno no solo en miembros de la sociedad civil, periodistas y activistas sino en cualquiera que haya padecido la represión desatada el pasado 11 de julio.

El joven asegura que aún siente “los bastonazos” en su espalda. “Los gritos de mi madre y las patadas en mi puerta”, indica sobre las detenciones y allanamientos que acometen las fuerzas del orden contra los disidentes y activistas.

“Cuba se ha convertido en el Freddy Krueger de los cubanos. Ay Cuba, ya no tenemos ni el derecho de soñar”, concluye el periodista.

En marzo de este año, Valdés Cocho fue detenido por transmitir desde las afueras del Ministerio de Relaciones Extranjeras (MINREX) acerca del caso de Karla Pérez, periodista cubana imposibilitada de regresar a su país sin que medien antecedentes penales o procesos legales pendientes. El joven no solo sufrió una violenta detención por ejercer sus derechos de movimiento y expresión, sino que fue insultado por su orientación sexual.

Un mes después, el periodista volvió a ser detenido por las autoridades y obligado a esperar su interrogatorio dentro de una patrulla policial a pleno sol, durante horas, lo cual es considerado por instancias internacionales como forma de tortura moderna.