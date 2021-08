Abogado consigue ver a Luis Manuel Otero en la prisión de Guanajay

Luis Manuel Otero Foto © Instagram del artista

El abogado cubano Clemente Morgado pudo visitar al artista Luis Manuel Otero Alcántara en la prisión de Máxima Seguridad de Guanajay, luego de 26 días detenido.

Morgado presentará este viernes un cambio de medida en Villa Marista, y adelantó que la breve conversación que sostuvo con el líder del Movimiento San Isidro fue "clara y determinante".

"Luis está bien de salud y de ánimo, pero preocupado, como es natural, por su situación legal. Clemente presentará mañana en Villa Marista un cambio de medida", contó la activista Claudia Genlui, quien acudió a la prisión con el abogada pero no se le permitió ver a Otero Alcántara con la excusa del coronavirus.

"Le pedí que le transmitiera a Luisma que no está solo, que cuenta con el apoyo de todxs las personas que lo queremos. Él lo sabe, confía en nosotros así como nosotros confiamos en él. Me dice el abogado que así se despidieron:

'Fue esposado antes de sacarlo de la sala donde estábamos. Me miró y gritó: dile a Maykel y a Esteban que estamos conectados. PATRIA Y VIDA'", contó Genlui.

La curadora de arte ha podido hablar en pocas ocasiones con Otero Alcántara a través de llamada telefónica, en las que le ha confirmado que continua "puesto y conectado" y se ha mostrado preocupado por el resto de los detenidos tras las manifestaciones del 11 de julio, y por Maykel Osorbo y Esteban Rodríguez, quienes están en prisión desde antes.

Luis Manuel Otero está encerrado en la prisión de máxima seguridad, ubicada en Artemisa, junto a presos comunes, por salir de su casa para unirse a las protestas del 11J, por lo cual ha sido acusado de atentado, resistencia y desacato.

"A la familia no le han dicho qué día es el juicio, solamente sabemos que está siendo procesado por el expediente 24 que incluye el desacato, que es el mismo que Maykel, y que está en investigación por los hechos del 11 de julio, pero como tal no nos han dicho si va a haber juicio, si no lo van a hacer, ni cuánto tiempo va a estar ahí", dijo Genlui a Martí Noticias.

El Grupo de Trabajo contra las Detenciones Arbitrarias, de la Organización de Naciones Unidas (ONU), está examinando el caso de Luis Manuel Otero Alcántara, remitido por el abogado turco, experto en derechos humanos, Kurtulus Bastimar.