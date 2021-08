MININT cita a youtuber cubano Daguito Valdés por sus publicaciones en redes sociales

Youtuber cubano Daguito Valdés Foto © Twitter / @daguitovaldes

El youtuber cubano Dagoberto (Daguito) Valdés, periodista deportivo independiente y creador del canal "Yo hablo Fútbol", denunció en sus redes sociales que el Ministerio del Interior (MININT) lo citó este jueves para un interrogatorio.

"Hoy jueves 5 de agosto, acaba de venir un oficial del MININT a mi casa a citarme para las 10:00 am en la estación de policía de la Ciudad de Pinar del Río. No me dio explicación adicional ninguna", dijo Daguito a sus seguidores en Twitter.

Inmediatamente sus amigos y fanáticos se pronunciaron sobre la citación. Señalaron que es una acción represiva del Estado cubano, comentaron los posibles procederes de los oficiales y las probables intenciones con el encuentro.

Una persona indicó que al parecer la idea del MININT es "intimidar a todos los que tienen visibilidad" en Cuba.

Daguito compartió un segundo mensaje en Twitter, este jueves, comunicando a sus seguidores que ya se encuentra en su casa. Sacó de dudas a todos comentando el tema principal del interrogatorio.

"Ya estoy en mi casa. La cita duró una hora, y el tema principal fue la 'situación actual del país' y mis publicaciones en las redes sociales con respecto a eso. (Previsible) Muchísimas gracias a todos los que me enviaron sus mensajes de cariño, preocupación, y apoyo sincero", dijo Daguito a sus fans y amigos.

Otros periodistas independientes comentaron la publicación del youtuber dándole apoyo y solidarizándose con él pues han vivido episodios de represión por parte del Estado similares a este, o incluso mayores.

La periodista Yoani Sánchez indicó que los oficiales del MININT muestran signos de inquietud. "Están muy nerviosos... así son los finales. #SOSCuba" dijo.

El periodista José Raúl Gallego en su comentario sobre lo ocurrido a Daguito pidió a los ciudadanos del mundo que dejen de apoyar un sistema que oprime a las personas y limita las libertades y derechos.

"Imagina que vives en un país donde la policía te cita e interroga por tus publicaciones y comentarios en redes sociales. En ese país vivimos los cubanos: los de adentro y los de afuera. Esa es Cuba. No ayudes a perpetuar ese régimen. Nadie merece vivir así". dijo Gallego.

En junio el Parlamento Europeo pidió la derogación inmediata de los Decretos 349 y 370 en Cuba porque limitan la libertad de expresión de los ciudadanos.

Específicamente el Decreto Ley 370 permite al gobierno monitorear y censurar las publicaciones de los cubanos en redes sociales.

Además, esta herramienta legal del régimen prohíbe "difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas". Esto ha sido usado como argumento para silenciar a las personas que pretenden denunciar la realidad de lo que ocurre en Cuba.

Daguito conduce desde Pinar del Río, en el occidente de Cuba, un canal en YouTube sobre fútbol que tiene en la actualidad 63.500 seguidores que de distintos países del mundo.

No suele utilizar esta plataforma para tratar temas políticos, pero aún así el gobierno pretende controlarlo utilizando viejas técnicas de intimidación, entre ella los interrogatorios sorpresivos, que ya han sido denunciadas por artistas, periodistas independientes, activistas por los derechos humanos y ciudadanos cubanos en múltiples ocasiones.