Hallan muerto a un joven desaparecido el 12 de julio: la Policía dijo que estaba preso

Christian Barrera Díaz fue encontrado supuestamente ahogado en Playa Larga. Foto © Christian Díaz / Facebook

El cubano Christian Barrera Díaz fue hallado muerto en dudosas circunstancias en Cárdenas. El joven, de 24 años, salió de su casa este 12 de julio (un día después de las protestas del 11J) en dirección a Playa Larga y el 13 de julio la familia denunció su desaparición.

En ese momento la Policía Nacional Revolucionara (PNR) le dijo al padre que su hijo estaba preso. Un mes después le dicen que fue un error, que lo encontraron ahogado y que ya está enterrado.

El 12 de julio, Christian Barrera, padre de un bebé de 12 meses, decidió ir a la playa de la Sierrita (Playa Larga) para intentar salir ilegalmente de Cuba.

Ese día, por la madrugada, llegaron los boinas negras a Playa Larga, "repartiendo golpes y tirando tiros". Christian Barrera se tiró al agua. Ya no se supo nada de él, contó a la familia un testigo de lo ocurrido, que logró escapar.

La familia fue varias veces a la PNR, con el carnet de identidad del joven, hasta que finalmente les dijeron que Christian Barrera estaba detenido en Matanzas.

Un mes después seguían sin saber nada de él. Todos estaban preocupados. El miércoles 4 de agosto les dieron la noticia: Christian Barrera Díaz nunca estuvo detenido.

La familia interpuso una denuncia y en ese momento les dijeron que el joven había muerto ahogado; que habían encontrado su cuerpo el 15 de julio, tres días después de haber desaparecido, en estado de descomposición, por lo que no procedieron a identificarlo.

"Lo enterraron y ya no tuvo un velorio digno", se queja un allegado. "La familia nunca supo nada. Todos vemos eso muy extraño y no nos convence la forma en la que actuaron en este caso", insisten.

Los familiares de Christian Barrera Díaz aseguran, además, que harán todo lo posible por esclarecer el caso. Estamos viviendo momentos de mucha tristeza y dolor al saber que un ser querido se ha ido. Era un muchacho tranquilo, buena persona, trabajador, honesto y de buen corazón", añaden.

Sospechas de la hermana

La hermana de Christian Barrera, Dianelys Barrera Taylor, residente en Rusia, ha redactado una queja pidiendo que se investigue en Cuba la muerte de su hermano.

Según explica, el joven fue hallado ahogado en Playa Larga el 15 de julio pero no entiende por qué la Policía mantuvo el caso "en secreto".

Ella explica, además, que fue en la Unidad de la Policía de Cárdenas (Matanzas), donde le dijeron a su padre, Rolando Barrera Morales, que su hijo Christian estaba preso en Matanzas.

Durante todo ese tiempo la familia estuvo buscando el permiso de tránsito para salir de Cárdenas, debido a las restricciones por el coronavirus, y buscando abogados.

Hasta que finalmente el 4 de agosto lo buscaron por todas las prisiones de Matanzas y Christian Barrera no apareció. Tras interponer la denuncia, el 5 de agosto, en la PNR le comunicaron al padre que tenían a un joven ahogado, que estuvo tres días en el mar y al no tener huellas dactilares no pudieron identificarlo.

"Lo enterraron en una fosa común desde el día 15. No le realizaron fotos. No mostraron nada que era mi hermano", se lamenta la hermana.

También se pregunta por qué la Policía le dijo a su padre que su hermano había sido detenido junto con un grupo que fue sorprendido en Playa Larga esperando una flotilla para salir ilegalmente del país.

No entiende que, incluso, llegaran a confirmarle a su padre que Christian Barrera estaba preso en Matanzas, en un lugar en Versalles, cerca del Hogar Materno.

Tampoco alcanza a entender por qué la propia Policía le dijo al padre que buscara abogado.

Ella tiene muchas más dudas. Por ejemplo, por qué no hay foto del cadáver o por qué no informaron por alguna vía de que tenían un cuerpo sin identificar.

Todo esto la lleva a pensar que cabe la posibilidad de que su hermano haya muerto después de recibir una paliza policial al ser sorprendido en Playa Larga.

"Esto no se puede quedar así", sentenció.

La noticia de la muerte de Christian Barrera Díaz en circunstancias aún no esclarecidas fue compartida por la activista Anamely Ramos en su muro de Facebook.