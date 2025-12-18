Arrestan a la médica Lilian Borroto mientras protestaba por la detención de su madre, Alina Bárbara López

Vídeos relacionados:

Las autoridades cubanas arrestaron este martes en Matanzas a la médica Lilian Borroto López mientras protestaba por la detención de su madre, la intelectual y activista Alina Bárbara López Hernández.

“Acaban de detener a mi hermana Lilian Borroto López. No les fue suficiente con detener a mi madre Alina Bárbara López Hernández. Mi hermana está enferma… Es evidente las manos de la Seguridad del Estado. Eso es un secuestro”, informó su hermana, Cecilia Borroto López. Publicación en Facebook De acuerdo con la denuncia, la doctora Lilian Borroto —quien se encuentra enferma— fue trasladada en un auto civil y no en una patrulla policial, un detalle que la familia atribuye a la participación de la Seguridad del Estado.

Junto a Lilian y Alina también fue detenido el escritor Jorge Fernández Era.

Publicación en Facebook

En una actualización posterior, Cecilia Borroto afirmó que los tres continúan detenidos y que Lilian y Jorge fueron conducidos en un vehículo “civil” a la Unidad de Policía de la Playa, en Matanzas, por una entrada “no visible”.

Cecilia Borroto también denunció el hostigamiento sistemático contra su familia. Recordó que ella y su hermana presentaron hace más de dos años una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Matanzas contra la Seguridad del Estado por acoso, sin haber recibido respuesta.

Publicación en Facebook

La denunciante expresó preocupación por la integridad de su hermana, convaleciente de chikungunya, y afirmó temer que se repitan episodios previos de violencia y persecución, incluyendo vigilancia, interrogatorios a allegados y presiones en espacios públicos.

La familia exigió la libertad inmediata de los tres detenidos y pidió que cesen las acciones de acoso: “Dejen a mi familia en paz… no estamos solas y no nos van a romper”, expresó Cecilia Borroto.