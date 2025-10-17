Asamblea Nacional responde a la denuncia de un padre por la muerte de su hijo en el servicio militar

Vídeos relacionados:

La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) respondió por escrito a la petición de Alfredo González, quien denunció irregularidades y malos tratos vinculados a la muerte de su hijo Annier González durante el Servicio Militar Activo (SMA).

De acuerdo con la información aportada por González en redes sociales, la Asamblea lo "orientó" a contratar un abogado de un Bufete Colectivo para demandar por la vía judicial y, "si lo estima", dirigirse a la Fiscalía General por quebrantamiento de la legalidad.

La ANPP indicó que, por la naturaleza del asunto, el denunciante debe buscar asesoría jurídica en un Bufete Colectivo y presentar demanda ante los tribunales.

González alega que ha habido mentiras en actuaciones de la fiscalía y los tribunales, así como maltratos de funcionarios del MININT hacia él y, previamente, hacia su hijo.

Afirma además que el abogado que intentó nombrar fue coaccionado y que, durante el juicio, se le limitó la palabra, mientras a otro le permitieron intervenir sin restricciones.

Captura de Facebook Lo más leído hoy:

El padre presentó un pedido de entrevista digital a la ANPP para exponer —según sostiene— pruebas de las irregularidades en la investigación del fallecimiento de su hijo en el servicio militar.

En su relato, asegura haber acudido dos veces a la Fiscalía General, pero que el caso habría sido remitido a las mismas instancias que él denuncia.

En su comunicación, la ANPP no entra al fondo de los hechos denunciados y remite al ciudadano a la "vía judicial ordinaria" con patrocinio letrado. La orientación incluye la posibilidad de activar control fiscal por quebrantamiento de la legalidad ante la Fiscalía General.

En julio, Gonzá fue arrestado luego de que denunciara en redes sociales a un oficial que, según ha sostenido desde hace meses, fue responsable directo del acoso y maltrato que sufrió su hijo antes de su muerte en 2023.

Desde la tragedia, el padre se ha convertido en una de las voces más activas contra el SMA en Cuba, utilizando videos, cartas y publicaciones para denunciar los abusos dentro de este sistema. En febrero de 2024, juró sobre la tumba de su hijo que no descansaría hasta lograr justicia.

El caso de Annier González forma parte de una creciente oleada de cuestionamientos al servicio militar en la isla, especialmente tras incidentes trágicos en los que se ha visto involucrado personal sin preparación profesional.

Tan solo este 2025, al menos 13 jóvenes que estaban cumpliendo el Servicio Militar Activo, requisito obligatorio impuesto por el régimen, murieron.

En enero, explosiones en almacén militar de Melones (Rafael Freyre, Holguín), dejaron un saldo de nueve soldados (reclutas) confirmados fallecidos.

En mayo, un joven cubano, identificado como Léster Álvarez, presuntamente se quitó la vida mientras cumplía el Servicio Militar en la prisión de Ariza, en la provincia de Cienfuegos. La noticia ha causado profunda consternación entre vecinos y allegados.

Preguntas Frecuentes sobre la Denuncia de Abusos en el Servicio Militar en Cuba