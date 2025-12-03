Revelan nuevos detalles del operativo en Miami-Dade donde murió un joven cubano

Vídeos relacionados:

Nuevos elementos surgieron este miércoles sobre el violento operativo del Equipo de Respuesta Especial (SWAT) de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, que terminó con un joven cubano muerto y su hermano detenido en medio de una investigación por presunta pornografía infantil.

El caso ha generado confusión, versiones contradictorias y una familia clamando por respuestas.

El allanamiento ocurrió la madrugada del martes en una vivienda de Palmetto Estates, ubicada en la calle 155 suroeste y la 102 suroeste, donde las autoridades ejecutaban una orden relacionada con una investigación de más de un año sobre explotación sexual infantil.

La orden identificaba como sospechoso a Cristian Barata, de 25 años, quien terminó arrestado.

Cristian Barata, hermano de la víctima. Foto: Correccionales de Miami-Dade

La llegada del equipo táctico y el inicio del operativo

A las 5:30 am, agentes del grupo de Delitos contra Niños en Internet (ICAC) y del SWAT entraron a la zona utilizando equipo táctico y vehículos blindados. Videos de cámaras Ring mostraron a los agentes irrumpiendo por una puerta lateral mientras aún era de noche.

Al llegar al domicilio, hicieron contacto con dos adultos y un niño, quienes fueron evacuados sin lesiones.

Minutos después, y antes de que pudieran completar la detención del sospechoso, un hombre salió armado a la entrada de la casa. Según la sheriff del condado, Rosie Cordero-Stutz, el individuo "no obedeció la orden de soltar el arma", por lo que los agentes dispararon.

Pese a los primeros auxilios realizados en el lugar, la persona murió en el acto.

La madre de los jóvenes, Judy Rodríguez, identificó al fallecido como su hijo menor, Christopher Barata, de 21 años, empleado de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

La familia insiste en que él no portaba un arma y que la irrupción policial fue abrupta y sin explicación suficiente.

El padrastro, Israel López, señaló que estaban todos dormidos cuando el operativo comenzó.

Otro familiar, que recibió una llamada desesperada apenas iniciada la intervención, relató que nadie le aclaró qué estaba pasando y que solo le pidieron que recogiera al niño de tres años que vivía en la casa.

El testimonio entre llantos de la madre: "Me mataron a mi hijo en la sala"

Entre gritos y temblores, la madre describió el momento en que fue sacada a la fuerza junto a otros familiares y escuchó los disparos dentro de su vivienda. En declaraciones a Telemundo 51, contó que vio cómo su hijo agonizaba sin recibir información de los agentes.

"Me lo mataron en la sala. Mi hijo no tenía nada que ver con eso. Mi hijo trabajaba, no tomaba, no usaba drogas. No entiendo por qué entraron así", dijo.

Señaló además que su otro hijo, Cristian, también empleado de la TSA, fue arrestado sin que ella entendiera los motivos.

La posibilidad de que los agentes hubieran entrado en una casa equivocada fue planteada por varios familiares. La sheriff negó categóricamente esa versión y sostuvo que la orden de registro correspondía exactamente a la vivienda intervenida.

El arresto de Cristian Barata y la investigación por pornografía infantil

Tras el tiroteo, Cristian Barata fue retirado de la vivienda y puesto bajo custodia.

Documentos de arresto detallan que su caso se originó el 11 de octubre de 2024, cuando el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados recibió múltiples alertas sobre un usuario que subió un video con material de abuso sexual infantil.

Investigadores de ICAC en el sur de Florida rastrearon las cuentas reportadas y, mediante procedimientos legales, determinaron que eran de Cristian. En total, se acumularon 11 denuncias cibernéticas vinculadas a un mismo usuario, con actividad registrada hasta septiembre de 2025.

Durante el análisis posterior de comunicaciones electrónicas, las autoridades hallaron decenas de imágenes prohibidas además de fotografías y videos tipo selfie atribuidos al detenido.

El martes, al ejecutar la orden de registro en la vivienda, Cristian inicialmente pidió asistencia legal y se negó a hablar; sin embargo, alrededor de una hora después pidió retomar la entrevista y, según NBC Miami, proporcionó una confesión completa.

Barata enfrenta 15 cargos de posesión de imágenes de desempeño sexual de un menor y 10 cargos de promover o intentar promover ese tipo de contenido.

Un juez fijó su fianza en 87,500 dólares y permanece en el Centro Correccional Turner Guilford Knight.

Dos empleados de la TSA implicados y una agencia bajo presión

Tanto Cristian como su hermano Christopher trabajaban en la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

En un comunicado, la agencia confirmó que al empleado involucrado se le revocó de inmediato el acceso a zonas seguras del aeropuerto y fue destituido temporalmente mientras la investigación continúa. Señaló además que colabora plenamente con las autoridades.

La familia insiste en que no cree las acusaciones y que ambos jóvenes llevaban una vida "de trabajo y casa", negando vínculos con delitos sexuales.

Afirman que tomarán medidas legales para esclarecer lo ocurrido.

Investigación abierta y una comunidad sacudida

El Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE) está a cargo de investigar el tiroteo, como ocurre en todos los casos en los que intervienen agentes policiales.

La sheriff Cordero-Stutz reiteró que las órdenes de registro en casos ICAC "son de las más peligrosas" que ejecutan y pidió a la comunidad aportar información que pueda ayudar a identificar víctimas.

Mientras continúa la investigación, la familia Barata enfrenta un duelo profundo y un proceso judicial complejo.

Entre lágrimas, la madre repite que en segundos "le destruyeron la vida", mientras la comunidad de Palmetto Estates intenta asimilar un operativo que dejó a un joven muerto, otro encarcelado y muchas preguntas aún sin respuesta.