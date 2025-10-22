Padre desesperado por atención médica termina reprimido por la policía en un hospital de Cienfuegos

Vídeos relacionados:
Un agente policial reprimió a un padre que protestaba en el Cuerpo de Guardia del Hospital General Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima de Cienfuegos, según reportó el activista y doctor cubano Lucio Enríquez Nodarse.
El hecho se produjo este domingo luego de que el hombre denunciara que su hija presentaba fiebre alta y en el servicio no había médicos, solo estudiantes de medicina intentando atender a los pacientes, según se observa en un video difundido en redes.
El episodio ocurrió en medio de un colapso del área de urgencias, donde familiares reclamaban asistencia y organización.
La escena, divulgada por activistas y periodistas independientes, muestra la intervención policial ante el reclamo del padre, cuya queja se centraba en la ausencia de personal facultativo y la demora en la atención.
Testimonios apuntan a una sobrecarga del Cuerpo de Guardia y déficit de cobertura médica, lo que habría provocado la protesta del ciudadano y la posterior respuesta de la policía.
En paralelo, circulan imágenes del interior del hospital que describen pasillos sucios, filtraciones y mobiliario deteriorado, en contraste con publicaciones institucionales.
Lo más leído hoy:
Pocas horas después de difundirse el video, la página oficial del hospital en Facebook publicó una “respuesta” con fotografías del mismo servicio de urgencias en aparente orden y limpieza, sin pacientes visibles.
La institución negó además reportes de robos o asaltos dentro del centro, calificándolos de “falsos”, y aseguró que la seguridad de pacientes, acompañantes y trabajadores “se mantiene garantizada”. Pidió a la población “no dejarse manipular por informaciones no verificadas”.
Lucio Enríquez Nodarse afirmó que, tras denunciar días antes el mal estado del hospital, la dirección difundió imágenes “idílicas”, mientras pacientes ingresados le compartieron fotos que mostrarían un panorama muy distinto al promocionado.
“Lo suyo no es medicina, es marketing ideológico”, escribió al criticar la brecha entre la propaganda y la realidad.
El periodista José Luis Tan Estrada denunció que el hospital borra comentarios críticos en sus publicaciones y sostuvo que sí ocurren incidentes de inseguridad; compartió testimonios de trabajadores y familiares sobre robos y falta de vigilancia en horarios nocturnos. “La inseguridad no es una noticia falsa”, afirmó.
En defensa del sistema sanitario, el dirigente del régimen Fabián Alonso compartió mensajes e imágenes de hospitales limpios y funcionales, reconociendo carencias pero subrayando el compromiso del personal y la atención gratuita como rasgos distintivos.
Las publicaciones recientes han reavivado el contraste entre la narrativa oficial sobre la salud pública en Cuba y los relatos ciudadanos de deterioro: falta de medicamentos, apagones que inciden en la seguridad y servicios saturados.
La tensión entre ambas visiones se expresó con especial crudeza en el Cuerpo de Guardia cienfueguero, escenario tanto del reclamo del padre como de la reacción policial.
Organizaciones y usuarios piden transparencia, auditorías sobre seguridad hospitalaria y un cronograma verificable para mejorar la asistencia y la infraestructura del centro.
Preguntas frecuentes sobre el colapso del sistema de salud en Cuba y la represión en hospitales
¿Por qué fue reprimido el padre en el Hospital de Cienfuegos?
El padre fue reprimido por la policía después de protestar por la falta de atención médica adecuada para su hija, quien presentaba fiebre alta. En el momento de la protesta, no había médicos disponibles, solo estudiantes de medicina, lo que generó su legítima frustración y llevó a la intervención policial.
¿Cuál es el estado actual del sistema de salud en Cuba?
El sistema de salud en Cuba enfrenta un colapso significativo, marcado por la falta de medicamentos, infraestructura deteriorada y sobrecarga de los servicios de urgencias. A pesar de la propaganda oficial que muestra hospitales limpios y ordenados, numerosos testimonios ciudadanos evidencian un deterioro profundo y generalizado.
¿Qué acciones están tomando las autoridades cubanas ante las denuncias de deterioro hospitalario?
Las autoridades cubanas han respondido con propaganda que muestra imágenes de hospitales en buen estado, negando las denuncias de deterioro y calificándolas como falsas. Sin embargo, esta respuesta se contrasta con múltiples testimonios y evidencia ciudadana que reflejan la real situación crítica de los hospitales en el país.
¿Cuál ha sido la reacción de los activistas y periodistas ante la situación en los hospitales cubanos?
Activistas y periodistas han denunciado públicamente la brecha entre la propaganda oficial y la realidad de los hospitales en Cuba, compartiendo imágenes y testimonios que revelan condiciones insalubres y falta de recursos. También han reportado actos de represión contra quienes intentan visibilizar esta situación.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.