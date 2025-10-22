Padre desesperado por atención médica termina reprimido por la policía en un hospital de Cienfuegos

Vídeos relacionados:

Un agente policial reprimió a un padre que protestaba en el Cuerpo de Guardia del Hospital General Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima de Cienfuegos, según reportó el activista y doctor cubano Lucio Enríquez Nodarse.

El hecho se produjo este domingo luego de que el hombre denunciara que su hija presentaba fiebre alta y en el servicio no había médicos, solo estudiantes de medicina intentando atender a los pacientes, según se observa en un video difundido en redes.

El episodio ocurrió en medio de un colapso del área de urgencias, donde familiares reclamaban asistencia y organización.

La escena, divulgada por activistas y periodistas independientes, muestra la intervención policial ante el reclamo del padre, cuya queja se centraba en la ausencia de personal facultativo y la demora en la atención.

Testimonios apuntan a una sobrecarga del Cuerpo de Guardia y déficit de cobertura médica, lo que habría provocado la protesta del ciudadano y la posterior respuesta de la policía.

En paralelo, circulan imágenes del interior del hospital que describen pasillos sucios, filtraciones y mobiliario deteriorado, en contraste con publicaciones institucionales.

Pocas horas después de difundirse el video, la página oficial del hospital en Facebook publicó una “respuesta” con fotografías del mismo servicio de urgencias en aparente orden y limpieza, sin pacientes visibles.

La institución negó además reportes de robos o asaltos dentro del centro, calificándolos de “falsos”, y aseguró que la seguridad de pacientes, acompañantes y trabajadores “se mantiene garantizada”. Pidió a la población “no dejarse manipular por informaciones no verificadas”.

Lucio Enríquez Nodarse afirmó que, tras denunciar días antes el mal estado del hospital, la dirección difundió imágenes “idílicas”, mientras pacientes ingresados le compartieron fotos que mostrarían un panorama muy distinto al promocionado.

“Lo suyo no es medicina, es marketing ideológico”, escribió al criticar la brecha entre la propaganda y la realidad.

El periodista José Luis Tan Estrada denunció que el hospital borra comentarios críticos en sus publicaciones y sostuvo que sí ocurren incidentes de inseguridad; compartió testimonios de trabajadores y familiares sobre robos y falta de vigilancia en horarios nocturnos. “La inseguridad no es una noticia falsa”, afirmó.

En defensa del sistema sanitario, el dirigente del régimen Fabián Alonso compartió mensajes e imágenes de hospitales limpios y funcionales, reconociendo carencias pero subrayando el compromiso del personal y la atención gratuita como rasgos distintivos.

Las publicaciones recientes han reavivado el contraste entre la narrativa oficial sobre la salud pública en Cuba y los relatos ciudadanos de deterioro: falta de medicamentos, apagones que inciden en la seguridad y servicios saturados.

La tensión entre ambas visiones se expresó con especial crudeza en el Cuerpo de Guardia cienfueguero, escenario tanto del reclamo del padre como de la reacción policial.

Organizaciones y usuarios piden transparencia, auditorías sobre seguridad hospitalaria y un cronograma verificable para mejorar la asistencia y la infraestructura del centro.