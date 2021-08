Venta a plazos en Cuba no incluye las cadenas de tiendas

La Habana, Cuba (imagen de referencia) Foto © CiberCuba

Las ventas a plazos aprobadas por el Gobierno de Cuba se ejecutarán solo en establecimientos del sistema de comercio minorista de subordinación local, no incluye a las cadenas de tiendas del país.

La viceministra del MINCIN, Miriam Pérez, aclaró a la prensa oficialista cubana aspectos de las resoluciones 97 (referida a las ventas de garaje) y 98 (sobre la venta a plazos) aprobadas por el gobierno en julio, a fin de flexibilizar las modalidades del comercio en Cuba.

Al darse a conocer la aprobación de la Resolución 98 muchas personas entendieron que incluía a las cadenas de tiendas. El pueblo cubano pensó que podría comprar a plazos los productos de más de 2,500 CUP, pero estaban en un error.

Pérez aclaró que las ventas a plazos se ejecutarán solo en aquellos establecimientos del sistema de comercio minorista de subordinación local. Esto significa que las cadenas de tiendas no están incluidas.

"Estamos hablando más bien de los mercados industriales, que tampoco serían todos, sino aquellos que designen las autoridades del territorio", dijo poniendo en claro las reducidas posibilidades que ofrece la medida.

Los mercados industriales locales carecen de los productos de primera necesidad que demanda el pueblo de Cuba. Están desabastecidos y no tienen una oferta sostenida de ningún tipo de artículos.

La viceministra reconoció que su organismo no tiene recursos para cubrir una demanda real bajo la nueva modalidad de venta.

"No obstante, no es un sinsentido aprobar la medida, ya que nuestros actores en el sistema del comercio tienen indicaciones, desde tiempo atrás, de establecer relaciones contractuales con el sector no estatal, y ello es una opción válida para ofertar artículos como muebles y juegos de comedor que elaboran los cuentapropistas. Además, la industria nacional también produce mobiliarios", dijo Pérez.

Pérez reconoció también que el MINCIN no tiene electrodomésticos para ofrecer bajo la modalidad de venta a plazos.

A pesar de que el Organismo de la Administración Central del Estado no ofrece nada de lo que los cubanos necesitan con urgencia y con oportunidad de adquirir con pagos fraccionados, la viceministra indicó que el paso más importante es el "respaldo desde el punto de vista legal" y sentenció que "ya está dado".

Sobre la venta a plazos Pérez señaló que la norma aprobada por el MINCIN define las mercancías que pueden comercializarse. En este sentido mencionó los muebles, colchones, equipos electrodomésticos, bicicletas y otros artículos industriales.

Respecto a la Resolución 97, sobre las regulaciones para la venta de garaje, dijo que esta práctica de intercambio comercial ya se hacía en el país sin respaldo legal. Por ser una comercialización eventual no lleva inscripción en el registro comercial.

Sin embargo, debe gestionarse su permiso a través de las autoridades municipales. Las entidades estatales pueden cobrar una comisión o no por el permiso, el cual nunca excederá los 50 CUP.

"Esta comisión tributa al presupuesto del territorio, pero no resulta necesario ni obligatorio su cobro, recae en una decisión del consejo municipal", dijo Pérez.

La viceministra indicó que las ventas de garaje pueden hacerse en cualquier espacio de las casas donde habitan las personas que las organizan (garajes, portales y otras áreas) siempre que no obstruyan el tránsito por aceras y vías públicas.

"Se abre la posibilidad de que los gobiernos municipales puedan agrupar varias solicitudes, bajo el mismo concepto de comercialización y organizar entonces determinadas ferias en un mismo espacio, como plazas o parques", comentó Pérez.

En estos espacios se puede vender artículos personales de uso o nuevos, pero no está autorizada la venta en lotes (un grupo de productos nuevos del mismo tipo), ni tampoco la venta de alimentos.

El gobierno también piensa controlar el comercio a través de las redes sociales. En este sentido Pérez señaló que el uso de estas se autoriza como medio para anunciar o promocionar las ventas de garaje, pero no como plataforma para gestionar la comercialización de los artículos en venta.

El diario oficialista Granma reconoció que existe desabastecimiento de productos en el sistema mayorista y minorista en el país. Responsabilizan de esta situación de carencias en Cuba al embargo de Estados Unidos y la pandemia del coronavirus.

A modo de autocrítica aceptaron que las carencias se deben también a "ineficiencias que arrastra la industria nacional", "falta de materias primas para incrementar producciones" y al "sentimiento de inercia implantado en algunos actores económicos" de los cuales el gobierno espera que rompan con "esquemas ya vencidos".

El gobierno de Villa Clara anunció que desde la segunda quincena de agosto en la unidad La Campana, ubicada en el municipio de Santa Clara, comenzarán a venderse a plazos bicicletas, muebles, colchones y electrodomésticos.

Santa Clara será la prueba inicial para estudiar el funcionamiento de estos procesos comerciales en Cuba. Se espera que a inicios de septiembre se extienda la experiencia a las cabeceras municipales.