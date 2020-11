Youtuber denuncia acoso sexual por parte de un oficial de la Seguridad del Estado en Cuba

La youtuber cubana Ruhama Fernández, denunció ser víctima de acoso sexual por parte de un oficial de la Seguridad del Estado mientras este la interrogaba en Santiago de Cuba.

“¿Tú sabes lo linda que tú eres para estar metida en eso?”, le preguntó el agente a Ruhama en medio del interrogatorio, con una mirada de deseo que la joven todavía recuerda con repulsión.

La youtuber explicó que el hecho tuvo lugar el pasado viernes, en la estación de Policía cuando intentaba defender a un pastor de su comunidad que grabó escenas del derrumbe de una vivienda y por ello fue apresado por la policía.

Los agentes también detuvieron a la joven el viernes, le retiraron su teléfono móvil y mientras esperaba ser interrogada por dos hombres vestidos de civil y cuyos nombres no conoce, uno de ellos comenzó a mirarla de modo lascivo.

“Yo no podía responderle, no había manera en que le pudiera decir algo o reprocharlo. Ese es el problema, de ahí viene el acoso sexual que sentí. Una cosa es que eso me pase por la calle que puedo responder o irme y otra es que eso pase cuando están ejerciendo facultades jurídicas o de otro tipo sobre ti. Me parece una tremenda falta de respeto”, dijo Ruhama.

La joven asegura que se sintió acosada e impotente ante aquella mirada que provenía de una persona que estaba ejerciendo su poder sobre ella, especialmente por ser él un agente (con rango) de la Seguridad del Estado y ella una detenida, bajo interrogatorio.

"Cuando ya me iba me dijo, límpiate por detrás, porque decía que tenía sucio (el pantalón) por la parte de mis nalgas. Mentira... ¡Era que me estaba mirando!. En otro contexto hubiera podido responder, pero allí rodeada de policías y bajo tanta presión tenía que aceptar callada sus miradas", cuenta Ruhama indignada.

Según indica la youtuber, esta persona violó con su comportamiento varios artículos de la Constitución, al ejercer sobre ella el abuso de la autoridad.

Ruhama Fernández pidió a otras periodistas independientes cubanas que si han vivido alguna experiencia similar la cuenten, pues cree que puede ser interesante sacar a la luz este tipo de comportamientos lascivos de los agentes de la Seguridad cubanos.

La pasada semana la joven de 21 años le envió un mensaje a la reportera de CiberCuba Iliana Hernández pidiéndole que denunciara que había sido detenida y le habían retirado su teléfono móvil. Esto provocó la indignación de decenas de cubanos en redes sociales que se preguntan hasta cuándo el gobierno continuará reprimiendo a quienes disienten de sus políticas.

En septiembre Ruhama denunció que fue detenida y se le exigió que se desnudara para corroborar que no llevaba ningún micrófono en su cuerpo.

Ruhama Fernández, es natural de Santiago de Cuba. La joven youtuber cubana es popular entre sus seguidores en Internet por sus críticas al régimen de la Isla.