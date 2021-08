Residente condena la detención del rapero y activista cubano Maykel Osorbo

Maykel Osorbo y Residente. Foto © Facebook de Maykel Osorbo / Instagram de Residente

El cantante puertorriqueño René Pérez Joglar, conocido como 'Residente', condenó la detención del rapero y activista cubano Maykel “Osorbo” Castillo, integrante del Movimiento San Isidro (MSI) y una de las voces del tema musical Patria y Vida, que pide cambios en el sistema político del archipiélago.

En una historia de su Instagram, el artista boricua se hizo eco de una declaración de Freedom House, una organización no gubernamental con sede en Washington D.C., donde se apoya una investigación internacional sobre el proceso contra el rapero cubano. La denuncia es respaldada por otros grupos como CADAL, Freemuse, PEN America y PEN International.

Historia de Residente en Instagram.

Osorbo fue arrestado en mayo y las circunstancias de su detención figuran en el informe presentado recientemente al Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas por Prisoners Defenders.

La declaración conjunta insta a la comunidad internacional a intensificar los esfuerzos para proteger a Osorbo y a otros defensores de los derechos humanos en Cuba.

“En solo tres años, el régimen cubano ha cometido más de 120 actos represivos de todo tipo contra Osorbo en un intento de silenciarlo para que no exprese sus demandas de libertades y derechos fundamentales. Desde su último arresto arbitrario, no se le ha garantizado el debido proceso. La libertad de expresión es un derecho humano fundamental y no debe criminalizarse. El grupo de trabajo debe investigar el caso de Osorbo y dar a conocer públicamente sus hallazgos”, señala el texto.

“El caso de Osorbo es emblemático de la situación que enfrentan los defensores de derechos humanos en Cuba. Los actos de violencia patrocinados por el Estado y los casos de detenciones arbitrarias han aumentado considerablemente durante el año pasado, alcanzando su pico en julio con ataques patrocinados por el Estado contra manifestantes pacíficos”, exponen en referencia a los sucesos del 11J.

“La comunidad internacional debe monitorear de cerca las violaciones sistémicas de los derechos humanos que ocurren en todo el país y dar una mirada crítica al monitorear los casos de cientos a potencialmente miles de personas que han sido documentadas como desaparecidas o arrestadas luego de los eventos del 11 de julio. Esto también incluye el seguimiento de los casos de 124 nuevos presos políticos documentados por Prisoners Defenders solo en julio”, advierte.

A pesar de su demostrada simpatía por las izquierdas políticas, Residente fue uno de los artistas internacionales que criticó la ineficiencia del gobierno cubano frente a la crisis agudizada por la pandemia del coronavirus. Asimismo, la represión contra las manifestaciones del 11J parecieran haber deslucido ante él la imagen romántica de la llamada revolución.

El artista boricua ha visitado varias veces Cuba. En 2012, ofreció un concierto multitudinario en La Habana, cuando aún formaba parte de la agrupación Calle 13.