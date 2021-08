ETECSA afirma que restableció los servicios afectados en Cuba por el terremoto en Haití

Oficina de Etecsa en Cuba Foto © Escambray / Oscar Alfonso Sosa

La Empresa estatal de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) afirmó que en la madrugada de este domingo quedaron restablecidos los enlaces internacionales afectados en el oriente de la isla por el terremoto de Haití.

En un hilo de Twitter la entidad dijo que el servicio quedó en funcionamiento en la madrugada del 15 de agosto, y que actualmente mantiene el monitoreo de los niveles de tráfico así como de la percepción del servicio a través de los canales oficiales de la empresa.

Sin embargo, a pesar del anuncio los internautas cubanos aseguran que el servicio sigue con problemas.

"En Matanzas la conexión sigue siendo un asco, por ejemplo no puedo reproducir ningún vídeo de Facebook y ningún juego online abre...", dijo un usuario.

"Eso es falso, yo todavía sigo con afectaciones por la 4G, vivo en Villa Clara", comentó otra.

La víspera, ese monopolio estatal había alertado de inestabilidad en el servicio de conexión para sus clientes dentro del país, a causa del fuerte terremoto de 7.2 grados en la escala de Richter que sacudió Haití en horas de la mañana.

El comunicado de la entidad también fue recibido con sarcasmo por parte de los usuarios, que aprovecharon para criticar las deficiencias habituales del servicio de telecomunicaciones en la isla.

"Ah! Mira qué casualidad, ahora es un terremoto!!!", "¿Y en algún momento hemos tenido estabilidad? ni cuenta me he dado de eso", "Todos los días la conexión está mala, pero los sábados y domingo peor, y lo más lindo que no es gratis. Todo es sufrimiento en mi país", fueron algunos de los comentarios de los internautas cubanos.

El terremoto se sintió con fuerza en la zona oriental de Cuba, pero no causó daños. En cambio, en Haití al menos 1300 personas perdieron la vida a causa del sismo y de acuerdo con las autoridades todavía habría heridos o fallecidos debajo de los escombros de los edificios que se derrumbaron.