Artista Coco Fusco critica concesiones de la prensa internacional al gobierno cubano

La artista y profesora cubanoamericana Coco Fusco criticó las concesiones que la prensa internacional hace en la cobertura informativa de la situación de Cuba, aunque reconoció que la realidad de la isla se está imponiendo en el espacio de los medios más influyentes.

"Es la postura de toda la prensa internacional, tienen que hacer concesiones [al gobierno cubano], pero cada vez más son menos las concesiones y admiten más, dijo Fusco durante un panel realizado en Miami. "Y por eso digo que hay que seguir dándoles [sic] y presionando y presionando, hace 10 años hubiera sido imposible decir lo que logré decir allí [en el diario The New York Times] y también en otros medios".

Fusco, con amplio reconocimiento en el mundo académico de Estados Unidos, se refería a un reciente artículo publicado en The New York Times con el título de "Los cubanos quieren mucho más que el fin del embargo", en el cual abordó reclamos de la población cubana no frecuentes en los reportes de los medios estadounidenses más poderosos.

El artículo apareció en las páginas del diario neoyorquino, el pasado 7 de agosto, bajo la firma de Fusco y del profesor Armando Chaguaceda, residente en México.

Fusco se refirió a que la publicación de un texto de opinión en The New York Times fue un proceso que tuvo intervención de los editores del diario para introducir información favorable al régimen cubano.

"Todo lo favorable que aparece en ese artículo sobre Cuba o metieron los editores del New York Times, no fue escrito ni por mí ni por Armando Chaguaceda, y fue parte de una negociación en la que perdimos ciertas batallas para pasar el artículo, pero era importante que aparecieran ciertas cosas... Pero ellos siempre haciendo concesiones al gobierno", explicó la artista.

Uno de los puntos cuestionables de la información añadida al artículo fue lo relacionado con la participación de "un pueblo culto que en 60 años sólo ha sido capaz de elegir a tres presidentes". Las elecciones que se realizan en Cuba desde 1976 son unipartidistas, bajo control gubernamental y la elección del presidente tiene lugar de manera indirecta entre diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Fusco reconoció que es creciente el número de periodistas que la llaman de importantes medios internacionales para obtener información verídica sobre Cuba.

"Ahora ya e preguntan más, me buscan más, hasta periodistas que no me citan pero me usan para conseguir la información que necesitan sobre lo que está sucediendo en Cuba, porque ya han entendido que a través de [la agencia oficial] Prensa Latina no van a conseguir ninguna información concreta y válida", relató Fusco.

Las declaraciones de Fusco siguieron a una intervención del cantante Yotuel Romero, creador del tema Patria y Vida, quien se refirió a las omisiones de la prensa internacional respecto a los acontecimientos cubanos.

Yotuel mencionó cómo ha sido obviada de las coberturas informativas sobre las protestas masivas del pasado 11 de julio, la respuesta del gobernante Miguel Díaz-Canel llamando a la reacción de los partidarios del régimen con la frase "la orden de combate está dada".

Las palabras de Díaz-Canel se transmitieron por la televisión nacional cubana horas después de producirse las manifestaciones populares del 11.

El panel "Patria y Vida + Arte: Escuchando a Cuba" se realizó en el Espacio 23 de Miami y contó además con la participación de René Morales, director de curadoría del Pérez Art Museum de Miami, y de la artista y profesora Tania Bruguera, quien habló desde La Habana.