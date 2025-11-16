“Pienso en sus hijas”: Preocupación por la vida del preso político Yosvani Caso tras más de 20 días en huelga de hambre

Vídeos relacionados:

Tras más de veinte días en huelga de hambre, el nombre del preso político holguinero Yosvani Rosell García Caso vuelve a estremecer a una comunidad que lo ha visto resistir golpizas, celdas de castigo, aislamiento y castigos repetidos dentro de las prisiones del régimen cubano. Hoy, quienes lo conocen temen que su cuerpo no dé más.

El activista Edesio García, vecino del joven y una de las primeras personas en denunciar su detención después del 11J, rompió el silencio este fin de semana con un mensaje desesperado en Facebook.

“Pienso en sus hijas y en Mailin, su esposa”, escribió, tras confirmar que Yosvani supera ya los veinte días plantado. “Mañana podría morir”, advirtió, recordando que se trata de un preso íntegro, con valía, que nunca cedió a presiones y que ha protagonizado plantadas, actos simbólicos y protestas dentro de la prisión.

García reveló que, cuando la Seguridad del Estado lo obligó a abandonar el país por sus ideas políticas, puso una condición: la liberación de Lázaro Yuri Valle Roca y del propio Yosvani. “Solo así saldría de Cuba”, aseguró. Hoy dice estar dispuesto a gestionar una audiencia con diplomáticos estadounidenses si la familia de Yosvani lo autoriza.

Un preso político al borde del colapso físico

El caso de Yosvani es considerado el más crítico dentro de la huelga de hambre que ya involucra a nueve presos políticos en cárceles de Holguín, Matanzas y La Habana.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos alertó que el joven, sentenciado a 15 años por sedición, está en estado de extrema debilidad y su vida corre peligro “cada minuto que pasa”.

Su esposa, Mailin Sánchez, ha sido una voz constante en la denuncia. En enero de 2022, durante otra huelga de hambre, contó desesperada cómo Yosvani rechazó medicamentos esenciales para su cardiopatía, atención médica y cualquier intento de presión de la Seguridad del Estado. Hoy la historia se repite, pero su estado físico es mucho peor.

Organizaciones y activistas denuncian que los huelguistas están aislados, incomunicados y sometidos a presiones contra sus familias para quebrar la protesta. En el caso de Yosvani, solo permitieron una visita breve y excepcional a su esposa para intentar convencerlo de desistir.

Una trayectoria marcada por resistencia y castigos

Yosvani, herrero de profesión y padre de tres menores, fue uno de los manifestantes del 11J con la petición fiscal más alta del país: 30 años de prisión, luego reducidos primero a 20 y finalmente a 15.

Desde su ingreso a prisión, ha sido víctima de golpizas y celdas de castigo. En julio de 2022 fue golpeado severamente por vestir de blanco en el aniversario del 11J; en esa ocasión, nuevamente respondió con una huelga de hambre.

Su historial está lleno de cartas, audios y mensajes donde reafirma que no se arrepiente de haber salido a las calles. “Yo soy Patria y Vida; eso no hay tortura física ni psicológica que lo pueda cambiar”, escribió en una misiva enviada en 2021 desde la prisión provisional de Holguín.

En otra carta dirigida a Díaz-Canel, denunció que por cada preso político encarcelado “será una familia que se levanta en tu contra”.

Crece la presión desde el exilio

En medio del deterioro extremo de los huelguistas, el opositor José Daniel Ferrer, desterrado en octubre pasado tras dos años de encarcelamiento arbitrario, convocó este domingo a una manifestación en Miami para exigir atención urgente para los presos políticos plantados y visibilizar lo que definió como “un sistema carcelario comparable a un campo de concentración”.

Ferrer llamó a cubanos y exiliados a reunirse en el Museo Americano de la Diáspora Cubana para enviar un mensaje de apoyo a quienes hoy ponen su vida en riesgo detrás de los barrotes.