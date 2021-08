Colapsa otra sección del techo en edificio evacuado en Miami

Colapso parcial de otra sección del tejado del condominio Lakeview Gardens Foto © Captura de video / Telemundo 51

El condominio Lakeview Gardens, del que fueran evacuados los vecinos hace un mes por el colapso parcial de su tejado, sufrió este martes el colapso de otra sección sin que hubiera que lamentar víctimas por el incidente.

Decenas de familias fueron desplazadas de este condominio cuando el pasado 15 de julio ocurrió un desplome parcial del techo, obligando a las autoridades de Miami-Dade a decretar la evacuación de sus residentes.

Tras el colapso de este martes, un equipo de ingenieros e investigadores de Miami-Dade se desplazó hasta el lugar para determinar las posibles causas del desplome del tejado de un edificio con 47 años de antigüedad, y que ya había pasado la recertificación de los 40 años.

La evacuación de los vecinos efectuada hace un mes se debió, entre otros motivos de seguridad, a la presencia y los trabajos de los especialistas que evaluaban la integridad estructural del edificio.

Los vecinos de la zona reconocen sentirse nerviosos por la incertidumbre que les provocan estas escenas. Sobre todo cuando el primer colapso parcial del techo ocurrió a sólo tres semanas de la tragedia en Surfside.

“Yo no me siento segura de entrar al edificio ahora hasta asegurarme que no haya ningún problema con el edificio”, dijo entonces Kaylie Vega, una de las residentes afectadas, según Telemundo51.

Las familias evacuadas tuvieron 10 minutos para entrar y recoger algunas pertenencias, pero a día de hoy no se sabe cuándo podrán regresar a sus hogares. Muchos de ellos fueron realojados en casas de familiares, albergues y otras instalaciones.

En julio, la alcaldesa de Miami Dade, Daniella Levine Cava, llegó hasta la escena y aseguró que la Cruz Roja estaba ayudando a alojar a los residentes del condominio a los que se les prohibió ingresar a la instalación.

El edificio, ubicado en el 17500 del noroeste y la 68th Avenue en Lakeview Gardens Apartments, había sido señalado por los propios residentes como un peligro potencial, ya que conocían del mal estado estructural del techo.