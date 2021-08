Volver a Cuba: Dos campañas publicitarias que Coca Cola nunca usó

La multinacional estadounidense Coca-Cola Company creó dos campañas publicitarias para su vuelta a Cuba que nunca pudo estrenar.

Existen 5 videos que hasta hace poco se mantenían en secreto y muestran los intentos de Coca-Cola de crear publicidad para su entrada a Cuba tras más de medio siglo de ser nacionalizadas sus fábricas en la isla.

La revista mexicana EMEEQUIS documentó ambas campañas a partir de revisar los audiovisuales y entrevistar a publicistas de la agencia Ogilvy & Mather.

Esta compañía, antes de fusionarse con el Grupo WPP en 2020, realizó los videos que nunca habían salido a la luz. Según indicaron, el optimismo de la compañía estadounidense para encargar estos productos se debía a los rumores de que pronto caería el régimen cubano.

Sin embargo, el comunismo en la isla sobrevivió a la muerte de Fidel Castro, e incluso a la salida oficial del poder por parte de su hermano Raúl.

Coca-Cola: "Hola Cuba, destapa la Felicidad"

La primera campaña de Coca-Cola para su vuelta a Cuba se solicitó en 2009, cuando Fidel estaba mal de salud y transfirió el mando a Raúl Castro. Se produjeron en esa etapa 4 videos. El eslogan "¡Destapa tu felicidad!" era ideal para sintonizarlo con el mercado cubano, por el supuesto fin del régimen.

Miembros del equipo creativo de Ogilvy confirmaron en entrevista que los audiovisuales fueron archivados porque no ocurrió lo esperado. La compañía de bebidas más importante del mundo no pudo retomar su producción y venta en la isla.

En uno de los videos emplearon un camión con la publicidad de Coca-Cola y aunque parezca increíble, aseguran que consiguieron los permisos para grabar en La Habana. Pusieron el vehículo a circular por las calles del centro histórico de la ciudad para hacer el comercial.

“Desde luego que llevamos el camión. Los permisos nunca son un problema. ¿Sabes por qué? Porque estás llevando empleo, estás llevando dinero, nada fue digital…”, aseguró un creativo que participó en el proyecto.

Puedes ver los videos consultados por EMEEQUIS dando clic aquí.

¿Cuál era el mensaje de Coca-Cola para los cubanos en 2009?

En los cuatro videos de la primera campaña se reflejan escenas cotidianas. Uno de ellos tiene un mensaje en off que acompaña el trayecto del camión de Coca-Cola cuando se aleja tras dejar su carga en una antigua bodega.

Aquellos establecimientos que otrora eran prósperos y lucían en las esquinas de la ciudad sus estanterías llenas de víveres, acogerán a Coca-Cola y permitirán volver a tomarse un refresco frío en cualquier barrio de La Habana.

"Vuelvo a ti amada mía" dice un son que se escucha de fondo. Luego la voz de un narrador explica... “Cuando un buen amigo se va, en realidad, siempre se queda. Todo este tiempo que no has estado, has vivido junto a nosotros. ¡Bienvenido!".

"Refresca tu son" de Coca-Cola, un producto superconfidencial

La segunda campaña se organizó en el 2015, en los meses previos a la muerte de Fidel Castro. Solo produjeron un video en ese momento. El eslogan fue "Refresca tu son". Se desarrolló como un trabajo "superconfidencial".

Usaron las imágenes grabadas en la isla anteriormente y cambiaron el concepto. La representación de ambientes depauperados se eliminó para mostrar en su lugar a jóvenes cubanos sedientos y aventureros.

Coca-Cola quería mostrar a su público objetivo, la generación que se arriesga, que no teme a lo nuevo que quiere disfrutar de la felicidad. Sin embargo, la compañía volvió a quedarse con la tarea hecha y archivada en un cajón.

Curiosamente circuló por esas fechas una broma en las redes sociales. Un artículo que hablaba sobre el regreso de Coca-Cola a Cuba. La fake new argumentaba que aquello era la noticia del año y que "el momento más emotivo de la ceremonia oficial se vivió cuando el comandante Fidel entró a una videoconferencia y brindó, jarrito en mano y Coca-Cola dentro".

Desde 1990 hasta la actualidad se han vendido productos de Coca-Cola ocasionalmente en Cuba, pero solo en establecimientos del turismo. No han sido nunca ventas a gran escala ni sostenidas. La multinacional no ha podido establecer ninguna fábrica en la isla en más de medio siglo.

¿Por qué salen ahora estas campañas a la luz?

EMEEQUIS no declara en su artículo las razones que favorecieron mostrar estas campañas en el momento actual. Quizás no hay ninguna explícita, pero su artículo sale a la luz en un contexto singular para los cubanos, justo un mes después de las históricas protestas del 11 de julio del 2021 cuando miles de ciudadanos salieron a las calles a reclamar Libertad.

Los videos publicitarios se grabaron hace ya 10 años. Probablemente la compañía nunca llegue a estrenarlos porque el discurso para conectar con las jóvenes generaciones de cubanos cambió y el mundo entero fue testigo de ello en las redes sociales.

El son, el ballet, los paseos melancólicos, los carros viejos, son elementos tan usados por la propia publicidad comunista para atraer turismo a la isla que no encajan con los intereses de los cubanos.

Cuba no vive ya en el idilio y la nostalgia. Hay generaciones pujantes que buscan un cambio social radical. En cuestiones de marketing nadie conoce mejor al público que Coca-Cola.