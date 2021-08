La Diosa de Cuba informa sobre el estado de salud de su madre, en estado crítico por coronavirus

La Diosa de Cuba Foto © Rey El Mago/ Facebook

La cantante cubana Dianelys Alfonso Cartaya, conocida popularmente como La Diosa de Cuba, ofreció una información en sus redes sociales sobre el estado de salud de su madre, quien está en estado crítico por coronavirus.

"Mi mamá dentro de su estado crítico se encuentra estable", dijo la artista en su cuenta de Instagram.

La Diosa pidió a sus seguidores que siguieran rezando por su madre, convencida de que "las cadenas de oraciones hacen milagros muy grandes".

"Aprovecho para agradecerles a amigos y seguidores por mantenerse al tanto de su salud", añadió.

El domingo pasado la reguetonera compartió una fotografía de su mamá en la cama del hospital Manuel Fajardo, en La Habana, donde permanece ingresada con oxígeno y suero.

"Le pido a Dios que me la salve. A todos mis seguidores y amigos ayúdenme a orar por ella, por favor, se los suplico, no está bien mi mamá", escribió desesperada.

La semana anterior la cantante decidió sacar a su progenitora del centro de salud, luego de que la paciente sufriera una hipoglicemia debido a que le administraron una inyección de insulina para controlarle el azúcar, porque al parecer no había glibenclamida, que era el medicamento adecuado.

La Diosa denunció además que al llegar a la instalación a llevarle la comida a su mamá, la encontró sucia y defecada en la cama porque nadie la ayudó a ir al baño y estaba tan débil que no podía ir ella sola.

"El trato de los médicos fue horrible, yo di las quejas en la dirección del Fajardo. Me dijeron que ellos no estaban ahí para llevar a nadie al baño. Estamos hablando de una señora de 76 años, que se encuentra muy débil y no puede ir sola al baño", relató la artista.

"Después se ponen bravos cuando uno hace estas directas, pero realmente es un desastre todo. Yo fui de las que salió a defender a los médicos hace días atrás, pero no es menos cierto que hay algunos que no quieren hacer nada", lamentó.