Autoridades promueven venta de módulos de "alimentos" a los cubanos: Ron, cerveza, Pelly y refresco

Venta estatal de productos alimenticios Foto © Facebook / Ministerio de Comercio Interior de Cuba

El Ministerio de Comercio Interior de Cuba (Mincin), en una intento por contener el descontento popular a raíz de la escasez, promueve desde hace unos días la venta de “alimentos” como refresco gaseado, Pelly, agua, botellas de ron y cerveza.

Desde su página de Facebook, el ministerio exporta una imagen de prosperidad que es desarmada inmediatamente por el pueblo en los comentarios de cada publicación.

Imágenes de la unidad gastronómica Soda Obispo, donde se aprecian estantes solamente abastecidos con botellas de ron y paquetes de Pelly causaron revuelo entre los internautas el pasado fin de semana.

“Qué falta de respeto publicar estas cosas. Vivo a menos de 50 metros de Soda Obispo y jamás he podido adquirir algún módulo. Las colas como si fuera para comprar carne y al final muy pocos módulos venden. Qué tristeza me da todo”, aseguró una habanera.

“Eso es mentira. Anuncian que X restaurante venderá 1 caja de cerveza o no sé cuántos refrescos, llamas a los 5 min y dicen que se acabó. Todo es pantalla”, afirmó otro cubano residente en el interior del país.

Varios internautas reclamaron que la venta de módulos solo se realiza en la capital, ya que a los municipios del interior del país no llegan.

“Estas ofertas no las hacen en todos los lugares. ¿Por qué? Será que no pertenecemos a Cuba o hay discriminación geográfica? ¿Por qué no lo hacen equitativamente en todo el país? ¿Y los módulos acordes y variados?”, se cuestionó otro cubano.

Otro de los combos, o módulos, que ofrece el Mincin desde el pasado fin de semana, consiste en la compra de 1 pomo de refresco gaseado (1.5 litro), y dos pequeños panes con hamburguesas de cerdo por 200 pesos. Los comentarios no se hicieron esperar.

“Es un simple y maldito pan de bodega”, aseguró un internauta.

“El verdadero robo”, afirmó otro cubano.

“No puedo creer que alguien compre eso”, comentó una usuaria.

El pasado lunes 23 de agosto, un médico denunció haber encontrado pequeñas puntillas y papelitos dentro de un paquete de café adquirido en la tienda MLC del hotel Cohíba, en La Habana.

Las puntillas aparecieron en un envase de 500 gramos de la marca de producción nacional Guantanamera, que se comercializa por valor de 7 dólares, según consta en el ticket que adjuntó el comprador en el momento de su denuncia pública.

El desabastecimiento de alimentos y la incapacidad de la gestión estatal para surtir la red minorista ha alcanzado puntos climáticos en lo que va de año.

Tras las manifestaciones del 11J, las autoridades ministeriales se han desdoblado en esfuerzos por aplacar el reclamo popular. De ahí que se comercialicen productos como ron, encurtidos o mermeladas, bajo el señuelo de representar un mercado estatal abastecido.

Además de estas simulaciones, el gobierno aprobó el Decreto-Ley 46/2021 sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, en un intento por liberar la iniciativa privada. Sin embargo, el economista Elías Amor considera la maniobra de “intervencionista”.

“El marco creado es intervencionista, regulador, controlador y, sobre todo, bien dotado de instrumentos para dar castigo a todo aquel que se separe de lo establecido en la norma. Básicamente, porque no se resuelve la cuestión constitucional de que los medios de producción pertenecen al pueblo siendo gestionados por el estado”, explicó el experto a CiberCuba.