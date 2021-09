Alexander Abreu lamenta muerte de Adalberto Álvarez: "Se me fue otro padre al cielo"

Alexander Abreu y Adalberto Álvarez. Foto © Facebook / Havana D Primera

El músico cubano Alexander Abreu, líder de la popular banda Havana D'Primera, lamentó este miércoles la muerte del sonero Adalberto Álvarez a causa del coronavirus, publicando unas emotivas palabras en redes sociales.

“Se fue un pedazo de mi sonrisa. Se fue parte de mi vida. Se me fue otro padre al cielo”, dijo Abreu en la página de Facebook de la agrupación.

“No puede haber más tristeza en mi corazón, pero me queda algo muy grande, me queda SU HISTORIA y mientras yo esté vivo trataré de mostrársela al mundo. Descansa en Paz”, expresó el artista, quien se había unido a otros en una cadena de oraciones por la salud de Álvarez, luego de conocerse que el músico tenía su salud comprometida por COVID-19.

“Por favor le pido al mundo que me ayude a orar por la recuperación de este ángel. Le suplico a todo el que lea esto una oración por la recuperación de este hombre”, había pedido Abreu a sus seguidores la semana pasada.

Artistas y cubanos dentro y fuera de la isla estaban pendientes de la evolución del caso de Álvarez, cuya muerte fue confirmada este miércoles a los 72 años. Compositor, cantante, arreglista y director de orquesta, Álvarez permanecía ingresado en el Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kourí”, donde falleció.

El Instituto Cubano de la Música emitió un comunicado informó que "por decisión familiar, su cadáver será velado en ceremonia íntima".

Conocido como "El Caballero del Son", Adalberto Álvarez es el sonero cubano más versionado en el ámbito latino en los últimos 30 años y una de las figuras más importantes de la música cubana en las últimas décadas.

Su obra ha sido interpretada por decenas de músicos cubanos y extranjeros, entre ellos Juan Luis Guerra y La 440, Oscar De León, Gilberto Santa Rosa, Celina González, Omara Portuondo e Issac Delgado, entre otros. A su autoría pertenecen temas tan populares como "A Bayamo en coche", "Dale como e'", "A bailar el toca toca", "Y qué tú quieres que te den", "Déjala que se vaya" y "Para bailar casino".

En febrero de 1984 funda “Adalberto Álvarez y su son”, agrupación con la que marcó su sello y sentó cátedra en la música cubana. A raíz de las protestas masivas del 11J en la isla, el artista aclaró que estaba del lado del pueblo.

“Imposible permanecer en silencio ante todo lo que está pasando en nuestro país. Me duelen los golpes y las imágenes que veo de la violencia contra un pueblo que sale a las calles a expresar lo que sienten pacíficamente”, dijo poco después de las manifestaciones.

“A ese pueblo les debo lo que soy hoy en día y no me importa la forma de pensar de cada uno de ellos porque eso es derecho de cada cual y más allá del pensamiento político está el derecho humano, por eso no puedo hacer más que estar de su lado en momentos difíciles”, expresó.