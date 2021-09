Carlos Otero recuerda su amistad con Adalberto Álvarez: "Siempre tenía una sonrisa"

Adalberto Álvarez / Carlos Otero Foto © Cubadebate / Captura de imagen AmericaTV

El presentador cubano Carlos Otero compartió recuerdos sobre su amistad con el sonero Adalberto Álvarez, quien falleció en La Habana el pasado miércoles.

Otero dijo sentirse conmovido por la noticia de la muerte del destacado músico cubano y recordó que su amistad con él se inició en 1979, durante el primer Festival del Son en Guantánamo, en el que le tocó presentar a la orquesta "Son 14", primera agrupación que dirigió Adalberto Álvarez.

"Tuve la oportunidad de trabajar con él en muchísimos escenarios de Cuba. Era un tipo que siempre tenía una sonrisa a flor de labios. Escuchaba, meditaba y aconsejaba muchísimo a las personas. Era muy inteligente y musicalmente hizo que el son fuera más contemporáneo", dijo Otero.

Entre las anécdotas que contó el presentador, estuvo la de cuando tuvo oportunidad de preguntarle a Adalberto por qué lo nombraban "el Caballero del Son".

"Una vez me dijo: `Yo siempre voy a salir en cuello, saco, chaleco y corbata, esa es la elegancia de un caballero. Cantando son con elegancia... Me gusta que la gente me llame así´", narró Otero.

El presentador cubano comentó que su último encuentro con Adalberto Álvarez fue hace unos años en Miami, en una ocasión que lo tuvo como invitado en su programa de televisión. Mostró un fragmento de aquel encuentro y se pudo ver la emoción que sentía el músico al recordar a su madre, la cubana Rosa Zayas.

Adalberto Álvarez siempre se refirió a su madre con extremo respeto y admiración. El pueblo de Cuba también la recuerda por breves presentaciones artísticas que hicieron y porque su nombre figura en una de las canciones icónicas de Adalberto, "¿Y qué tu quieres que te den?", en la que hace un repaso de las principales deidades de la Regla Ocha-Ifá, religión que ambos profesaban.

Otero se refirió al pronunciamiento de Adalberto Álvarez tras las protestas del 11J en Cuba. Mostró el mensaje que el artista publicó en sus redes sociales en contra de la represión y la violencia policial a los manifestantes y especialmente contra el enfrentamiento entre cubanos. En ese breve texto el músico se posicionó junto a su pueblo.

"Era un artista que respetaba muchísimo a su público. Tenía grandes valores como hombre. Era babalawo, muy religioso. Desgraciadamente se nos fue pero imagino que su mamá le está dando un gran abrazo en el cielo. Fue un extraordinario músico, ser humano y en mi plano personal, un gran amigo", dijo Otero conmovido.

Adalberto Álvarez (La Habana 1948-2021) fue un hijo ilustre de Camagüey. Falleció esta semana en su país natal, a causa del coronavirus.

Sus familiares indicaron en un mensaje oficial que las ceremonias fúnebres serían en intimidad, pero el pueblo cubano ha dejado miles de mensajes de condolencia a través de las redes sociales.

Otros artistas se han pronunciado también tras la muerte de Adalberto destacando su relevancia para la Cultura Cubana y sus valores como ser humano y amigo. Entre ellos estuvo el dúo Gente de Zona.

Alexander Delgado aseguró que Adalberto fue de los pocos músicos de la isla que nunca le dio la espalda. Randy Malcom mencionó que fue como un padre para él.

También el músico Alexander Abreu de Havana D´Primera lo consideró un padre en la música. "Se fue un pedazo de mi sonrisa. Se fue parte de mi vida. Se me fue otro padre al cielo", dijo el trompetista.

Los hijos y familiares de Adalberto Álvarez agradecieron a los cubanos de todas las latitudes los mensajes de apoyo y sus condolencia. Prometieron que continuarán el legado musical de su padre, defendiendo el son cubano por siempre.