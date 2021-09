Cuba después del 11J: Gerardo Hernández Nordelo, el vigilante siniestro

El exespía Gerardo Hernández Nordelo en un homenaje por el aniversario del MININT. Foto © Twitter/Gerardo Hernández

Hay un personaje catapultado hasta la jerarquía gubernamental cubana que está aprovechando cualquier oportunidad para ganar terreno dentro del protagonismo político que le han asignado: se llama Gerardo Hernández Nordelo.

El domingo 11 de julio de 2021 se produjeron las mayores manifestaciones contra el régimen cubano en sus 62 años de existencia totalitaria. Las protestas realizadas de forma espontánea por miles de personas a lo largo del país, proclamaron consignas como “Patria y Vida”, “Libertad”, “Abajo la dictadura” y “Que se vayan”, en un capítulo tan inédito como desconcertante para la cúpula que gobierna.

El gobierno se ha apoyado en figuras conocidas para ir a barriadas con serios problemas sociales, donde las manifestaciones masivas fueron muy fuertes, con el objetivo de aplacar el clamor popular, conocer los problemas de las zonas y tratar de darles una apresurada solución.

Gerardo Hernández Nordelo ha estado -para decirlo con palabras del lenguaje de agitación política- en la primera línea del deber.

Hernández Nordelo es actualmente miembro del Consejo de Estado, diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular y Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR). Su vertiginosa escalada en los peldaños del castrismo tras su cuestionable liberación en Estados Unidos en 2014, hace presumir que el régimen lo prepara para altas responsabilidades en la esfera gubernamental o partidista.

Y el 11J ha sido una oportunidad para demostrar que no solo puede dirigir redes de espionaje en Estados Unidos, promover cultivos de piña en las barriadas y arengar al frente de los CDR. Hernández Nordelo puede hacer mucho más para apuntalar el régimen al que se debe.

El espía recorre La Güinera

Un capítulo revelador es su reciente visita a La Güinera, barriada ubicada en Arroyo Naranjo, cercana al reparto donde pasó su niñez y juventud. Allí en ese escenario de pobreza y marginalidad donde un joven fue asesinado durante las manifestaciones del 11J, el excabecilla de la Red Avispa sabe que hay una misión estratégica que cumplir.

Resulta interesante conocer tras bambalinas, la verdadera forma de pensar de Hernández Nordelo. El régimen no cesa de presentarlo como un héroe que cumplió misiones en Estados Unidos dirigidas a prevenir acciones terroristas contra Cuba, cuando en realidad su participación en acciones de este tipo, lo vinculan al derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate y al asesinato de sus cuatro tripulantes, pulverizados por Migs cubanos en aguas internacionales.

Por esos asesinatos dirigidos y coordinados desde La Habana fue condecorado y ascendido. Por esos asesinatos fue condenado a dos cadenas perpetuas por un tribunal federal de Estados Unidos hace exactamente 20 años.

Con fecha 1ro de abril de 1996 el jefe de la Dirección de Inteligencia, General de Brigada Eduardo Delgado Rodríguez, valoró el éxito de la “Operación Venecia” vinculada al derribo de las avionetas y le otorgó al oficial ilegal Gerardo Hernández un “RECONOCIMIENTO POR LOS DESTACADOS RESULTADOS ALCANZADOS EN SU TRABAJO, DURANTE LAS PROVOCACIONES LLEVADAS A CABO POR EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EL PASADO 24 DE FEBRERO DE 1996", según el mensaje enviado por sus superiores en Cuba.

En respuesta a dicho reconocimiento, Hernández Nordelo expresó en un mensaje por radio: “ES DE GRAN SATISFACCION Y MOTIVO DE ORGULLO PARA NOSOTROS, QUE LA OPERACION A LA CUAL CONTRIBUIMOS CON UN GRANO DE SAL, TERMINARA EXITOSAMENTE".

Pretender que los oficiales y agentes de la Red Avispa que contribuyeron al éxito del horrendo crimen estaban ajenos a lo que iba a suceder, resulta una aberrante ingenuidad. Cuando Hernández Nordelo fue arrestado el 12 de septiembre de 1998, en conversación con un oficial del FBI expresó -en una muestra de cinismo ante la pérdida de vidas humanas- que “fue un acto lamentable pero resolvió el problema”.

Hombre calculador y siniestro, entre las tareas que como jefe de la red tenía bajo su responsabilidad estaban las Medidas Activas, ya fueran orientadas por el departamento entonces conocido también como M–IX, o propuestas por el propio Hernández Nordelo o alguno de los agentes bajo su mando.

Medidas activas en Miami

Las Medidas Activas son acciones llevadas a cabo por los órganos de inteligencia dirigidas a desinformar, hacer propagandas, sabotajes, falsificación de documentos oficiales, asesinatos, represión a disidentes, etc.

Entre las Medidas Activas usadas por la Red Avispa estaban:

Regar rumores falsos sobre personas u organizaciones, con el fin de desacreditar la labor de sus dirigentes o de la organización en sí misma.

Tergiversar la realidad en relación con determinados hechos.

Crear divisiones entre los miembros de una organización o entre organizaciones, y/o con las autoridades estadounidenses.

Tratar de amedrentar con supuestas agresiones a personas o a familiares con llamadas telefónicas intimidatorias, cartas anónimas, intervención en los medios de comunicación o incluso envío de paquetes-bomba por correo postal.

Un ejemplo de Medida Activa propuesta por Gerardo al Centro Principal de la Dirección de Inteligencia en La Habana, fue recomendar aprovechar la discusión entre Jorge Mas Canosa y David Lawrence, periodista y directivo del periódico The Miami Herald, para profundizar la división en el exilio.

Aquí esta joyita del mensaje transmitido a La Habana:

“NO SE SI ESTAN AL TANTO ASTO, MAS CANOSA. DEBIDO DEMANDA LE PUSO A REVISTA NEW REPUBLIC ESTA TA MOVIENDOSE E HIZO Q HERMANO D MASCA LE SACARA AGAIN LOS TRAPOS SUCIOS. PARECE QUE DEBIDO A ESTO HERALD INGLES SACO ARTICULOS QUE LO IMPLICAN EN CASOS ABUSO PODER E INFLUENCIAS. TOO ARUCA LE HA PUESTO EL PIE. VIEJA BRONCA MASCA-DAVID LAWRENCE REVIVIO. MASCA HA IDO A RADIO PARA DEFENDERSE E INSULTO A LAWRENCE. SERIA BUENO HACER LLAMADA AMENAZANTE A LAWRENCE Y HERALD (…) OTRO ARTICULO DENUNCIA Q X ASTO ESPIA POLICE MIAMI DIO PROTECC A SEDE FNCA A PESAR EDIF TA FUERA LIMITES CIUDAD, DICEN Q X AMISTAD MASCA-CESAR ODIO. DBDO TDO ESTO SE COMENTA ACCIONES MASTEC HAN CAIDO. EN FIN, TIPO TA EN BAJA, CREO CROS MEDIDAS ACTIVAS DEBEN APROVECHAR SIT.F. (…) GIRO. MAY24.”

Mensajes con daño

Hernández Nordelo además envió un correo a Edgardo en el Centro Principal con algunas opiniones sobre cómo proceder con temas del exilio cubano:

ASUNTO : ALGUNAS OPINIONES

EN PAR DE OCASIONES LES ENVIE MI CRITERIO EN EL SENTIDO DE QUE, CON SOLO LANZAR A LA OPINION PUBLICA UNA IDEA, SE LE PODIA HACER ALGUN DAÑO O NEUTRALIZAR EN ALGUNA MEDIDA ACCIONES CONTRARREVOLUCIONARIAS QUE TIENEN SU ORIGEN AQUI. ME REFIERO AHORA ESPECIFICAMENTE A LAS LLAMADAS TELEFONICAS QUE HACEN LAS EMISORA PARA CONVERSAR CON LOS “DISIDENTES” DE ALLA, Y A LAS LLAMADAS DE NINOSKA PEREZ HACIENDOSE LA GRACIOSA, A LO CUAL LE HAN HECHO AQUI MUCHA PUBLICIDAD ADJUDICANDOLE A ELLA EL HABERSE BURLADO DE MUCHAS INSTANCIAS Y ORGANOS DE GOBIERNO, INCLUYENDO A ROBAINA.

CON MOTIVO DE UNA SERIE TELEVISIVA QUE LE DEDICARON A ESTAS LLAMADAS DE NINOSKA LES COMENTE QUE SI DE ALGUNA FORMA, BIEN FUERA POR ALGUNA DECLARACION DE UN FUNCIONARIO NUESTRO DE LOS QUE A MENUDO ENTREVISTAN LOS MEDIOS DE MIAMI, ETC, SE LANZABA LA IDEA DE QUE ESAS LLAMADAS NOS CONVENIAN, Y QUE MIENTRAS MAS LARGAS MEJOR, PORQUE CUBA GANA DOLARES POR CADA UNA SEGUN EL ACUERDO CON LAS COMPAÑIAS; PODRIAMOS EN ALGUNA MEDIDA CREARLE UN ESTADO DE OPINION DESFAVORABLE A ESTA GORDA H.P., QUE TAL VEZ NO EVITE QUE SIGA LLAMANDO, PERO ALGUN DAÑO LE HACE A MEDIANO O LARGO PLAZO.

(…)

ESTE TEMA ES MUY RICO, Y A VECES ME PARECE QUE NOSOTROS NO APROVECHAMOS AL MAXIMO ESAS CARACTERISTICAS PARA CREAR MALESTAR AQUI Y HACERLES LAS COSAS ALGO MAS DIFICILES, COMO MISMO ELLOS TRATAN DE HACER ALLA. POR EJEMPLO, A ESTAS ALTURA, ERA PARA QUE YA HUBIESE SALIDO UN PRIMER LIBRO (AUNQUE SEA UN FOLLETO PRELIMINAR) HECHO EN CUBA SOBRE EL DERRIBO DE LAS AVIONETAS, QUE NO HAY QUE PRESENTARLO COMO LA POSICION OFICIAL DEL GOBIERNO NI MUCHO MENOS, SINO QUE LO ESCRIBA CUALQUIERA Y HAGA HINCAPIE EN LAS COSAS QUE SABEMOS QUE MAS VAN A DOLER AQUI, Y CREE VEINTE INTRIGAS CON EL HECHO DE QUE BASULTO SIENDO EL JEFE DEJO QUE LOS MUCHACHOS FUERAN DELANTE Y EL SE QUEDO DETRAS PARA DESPUES VENIR A HACER EL CUENTO; QUE “CASUALMENTE” NO SE JODIO NINGUNO DE LOS VIEJOS NI DE LOS MUCHACHOS PREFERIDOS DE BASULTO, SINO LOS VOLUNTARIOS NUEVOS … ETC, ETC…SI ESO SE HACE, AUNQUE EL LIBRO NO SE VENDA MASIVAMENTE AQUI, LOS MEDIOS DE PRENSA LO VAN A CUBRIR Y HABRA “COMIDILLA” PARA RATO, Y A BASULTO (QUIEN YA HEMOS DICHO QUE ESTA MEDIO JODIDO EN PARTE POR SU CONCIENCIA) LE DA UN INFARTO. EL ENEMIGO POR SU PARTE NO PIERDE TIEMPO, Y USTEDES VERAN QUE EN CUALQUIER MOMENTO HAY ALGUIEN AQUI HACIENDO NEGOCIO CON SU VERSION, COMO LO ESTA HACIENDO AHORA EL TAL ALBERTO FIBLAS CON SU LIBRO “BARBARIE” SOBRE LO QUE OCURRIO CON EL REMOLCADOR.

En sus comunicaciones con el Centro, Hernández Nordelo también recomendó abrir expedientes a algunos artistas cubanos en el exilio para llevar un récord de sus manifestaciones y “nunca más puedan poner un pie en la isla”. Vamos, que el hombre es muy temerario:

UNA NOTICA MARGINAL: EN LOS MOMENTOS DE CERRAR ESTE CORREO ESTOY ESCUCHANDO EN LA TELEVISION A ARTURO SANDOVAL, CHILLANDO PORQUE LE NEGARON LA CIUDADANIA AMERICANA Y SEGUN EL DETRAS DE ESO ESTA LA MANO DE “CASTRO”, PUES COMO SU DESERCION FUE “UN BOCHORNO” PARA EL GOBIERNO, LE QUIEREN HACER DAÑO, ETC, ETC. ESTO LO MATIZA CON SUS ACOSTUMBRADOS ATAQUES AL COMANDANTE, Y RECORDANDO LAS VECES QUE HA ACTUADO PARA PRESIDENTES AMERICANOS…

YO NO SE BIEN COMO FUNCIONA ESO, PERO ME IMAGINO QUE A LOS SANDOVAL, LOS MAGIE CARLES, PAQUITO DE RIVERA, CAMILO EGAÑA… Y TODOS LOS DEMAS QUE LLEGAN AQUI Y LEJOS DE MANTENER ALGUNA DIGNIDAD SE SUMAN AL “CORO”, ALGUIEN ALLA SE ENCARGUE DE LLEVARLE UN RECORD DE SUS “CAQUITAS”, PARA QUE POR MAS TIEMPO QUE PASE Y POR MAS QUE SE INCREMENTEN LOS VINCULOS CULTURALES, ETC, NUNCA MAS PUEDAN PONER UN PIE EN LA ISLA".

Todos estos mensajes de Hernández Nordelo al Centro Principal proponiendo Medidas Activas dirigidas a crear divisiones dentro de las organizaciones del exilio en Miami y fomentar conflictos entre ellas a través de la prensa, la radio y televisión locales, muestran su cinismo abusivo y criminal.

Una contribución a la verdad

En mi libro testimonial Nadie me lo contó. La verdadera historia de la Red Avispa y del espionaje cubano en Estados Unidos, publicado este año, dejé constancia de las operaciones de la red a través de los cientos de documentos que formaron parte del expediente de acusación contra los tres oficiales ilegales y los dos agentes que fueron procesados por espionaje, identificados por la propaganda oficial como "Los Cinco Héroes".

En ese libro cuento cómo llegué a Estados Unidos como "balsero" junto a mi esposa e hijo para integrarme a labores de espionaje, y cuál fue mi postura de colaboración con las autoridades del FBI incluso antes del primer contacto con el propio Hernández Nordelo.

Conocí y compartí con Hernández Nordelo durante un tiempo, cuando aún desconocía su rol dentro del entramado de espionaje en el sur de Florida. Al relatar mi experiencia como supuesto agente de la Red Avispa opté por describir las mezquindades de Hernández Nordelo a partir de lo que delataban los documentos ocupados por el FBI desde 1996, sin apelar a ciertas miserias humanas de las que también hizo gala en mi propio hogar.

Desde que tuve conocimiento de toda la documentación cruzada entre la Dirección de Inteligencia de Cuba y los oficiales de la Red Avispa, he repetido que el mayor favor que podría hacerse al pueblo cubano para poner de una vez sobre la mesa la verdad de los Cinco y sus labores en Estados Unidos es publicar todos y cada uno de las más de 5,000 páginas de mensajes que testimonian al pie de la letra quién es quién en esta historia, tergiversada por la propaganda.

Sería una buena aportación documental para la historia cubana y me ofrezco para ayudar en la recopilación del material, con vista a publicarlo íntegro y distribuirlo en las librerías cubanas, o a través de un sitio digital.

Sería una lección inmejorable para que los cubanos comprendieran por dónde no debiera encaminarse el futuro de nuestro país.

El hombre que hoy anima a sembrar piñas y plátanos en los patios, recomienda apagar bombillos en las casas para ahorrar una energía magra, premia a vecinos con regaderas y recorre los barrios cubanos para reforzar la “vigilancia revolucionaria”, es el mismo individuo fanático y maligno, fiel a su naturaleza asesina. Así que no debe extrañarnos que sea el elegido para crear los llamados “Destacamentos de Vigilancia Popular Revolucionaria”, una tropa de choque similar a aquellas Camisas Pardas de Hitler, autorizadas a apalear y reprimir a quienes se opongan al régimen en sus horas de inevitable retirada.

Una semana después de las manifestaciones y aún fresco el cadáver del joven Diubis Laurencio Tejeda, asesinado por la policía en la Güinera, Hernández Nordelo abanderó allí al primer destacamento de estas Camisas Pardas de Raúl Castro.

No podría ser de otra manera. Gerardo Hernández Nordelo es el rostro de un pasado siniestro que no cabe en la Cuba que vendrá.

* Todos los mensajes reproducidos en este artículo forman parte del expediente de acusación de la fiscalía federal contra los integrantes de la Red Avispa, y fueron incluidos en la documentación de mi libro Nadie me lo contó (2021).