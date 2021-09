Migrante cubana: Incluso si llego a Estados Unidos, no podré decir que cruzar el Darién valió la pena

Migrantes cubanos en la selva del Darién (Imagen referencial) Foto © Twitter / SENAFRONT PANAMÁ

Una cubana que se encuentra en un campamento de migrantes cerca de la selva del Darién, aseguró que los peligros a los que se ha enfrentado ella y su familia en su travesía hacia Estados Unidos son tan grandes, que no vale la pena correr el riesgo.

Araceli Rosales, de 31 años y natural de La Habana, salió de Guyana hace tres meses y aún no sabe cuándo podrá llegar a su destino ansiado.

Acompañada de su esposo y sus dos hijos pequeños, la migrante señaló al diario norteamericano The Wall Street Journal que pensaba que en Panamá habría policías para protegerlos.

Sin embargo, no ocurrió así y fueron atacados tres veces. La primera ocasión varios hombres armados exigió pagarles 15 dólares por persona para dejarlos seguir su viaje. Medio día después, otro grupo también armado les robó sus teléfonos y la comida.

La tercera experiencia fue la más traumática. A pocas horas a pie de la aldea de Bajo Chiquito, situada en el extremo norte del borde del río Darién en Panamá, el grupo en el que iban Rosales y sus familiares, formado por cubanos y haitianos, fueron detenidos por cinco hombres que violaron a uno de los viajeros y amenazaron con hacerle lo mismo a su hija de 10 años.

La mujer y su esposo entregaron a los asaltantes todo el dinero que les quedaban: 500 dólares, y les permitieron continuar.

"No hay control. No hay seguridad. Incluso si llego a los Estados Unidos y vivo mi sueño americano, no creo que pueda decir que cruzar el Darién valió la pena", subrayó.

El reportaje de The Wall Street Journal aborda el incremento de las violaciones que sufren los migrantes que intentan llegar a Estados Unidos en la selva del Darién.

La organización Médicos Sin Fronteras ha documentado 180 casos de violación sexual desde mayo pasado, aunque se cree que la cifra real sea mucho mayor, ya que muchos migrantes no denuncian los ataques por temor a represalias o porque no quieren demorar su trayecto. Se han reportado casos en los que las víctimas fueron niños.

"Lo que nos sorprende es la naturaleza sistemática de este modus operandi", dijo al diario Owen Breuil, coordinador de la institución en Panamá.

En lo que va de año alrededor de 70,000 migrantes han pasado por el Darién para llegar a Panamá, según datos de las autoridades migratorias panameñas. En el mismo periodo de 2020 el número fue de 7,000 y en 2019 de 17,000.

Algunos cubanos que han pasado por esa terrible experiencia han documentado su trayecto en las redes sociales, en videos en los que se les ve atravesando ríos, durmiendo a la intemperie, subiendo lomas y comiendo lo que encuentran.

"Esto es para que no crean que esto es un juego. Nosotros somos los valientes de verdad", dijo el migrante identificado como Yasmany en un video que tomó en la selva en la que se ven varios cubanos, incluidos niños pequeños.