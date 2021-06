Cubanos graban su trayectoria por la selva para llegar a Estados Unidos

Otro grupo de cubanos compartió en redes sociales su dura travesía por Centroamérica, con las esperanzas puestas en llegar a Estados Unidos y pedir asilo.

En un video que circula en redes sociales se ve a uno de los cubanos, identificado por el actor Andy Vázquez como Yasmany, filmando la travesía por la selva junto a otros cubanos, incluidos niños pequeños.

"Esto es para que no crean que esto es un juego. Nosotros somos los valientes de verdad", dijo Yasmany mientras grababa a una pareja con su bebé amarrado al torso y apoyándose con bordones de madera para subir las intrincadas elevaciones.

"Esto es lo que pasamos nosotros por un futuro mejor", añadió.

Los cubanos llevaban una larga caminata cruzando ríos y atravesando la peligrosa selva.

"Valentía, humildad, coraje", se lee junto al video, que ha recibido cientos de comentarios en redes.

"Dios los proteja y acompañe a cumplir sus deseos", "Que dios los acompañe para llegar a su meta final", "Muchos cubanos hemos pasado eso o algo parecido para llegar a este país de libertad y de sueños....bendiciones y fuerza", "Me parte el alma ver a los míos en esas condiciones, que Dios los proteja", "Que todos los santos los protejan a todos", comentaron algunos internautas.

Otros, recordaron y compartieron experiencias similares, o dedicaron unas palabras también a todos los cubanos que han quedado en el camino.

"También pasé por la selva y es muy fuerte, como lo es hacerlo por el mar, mis respetos para los que logran vencer estas difíciles travesía y mi humilde homenaje para quienes fallecieron en el intento", escribió un usuario.

"Coño, se me estruja mi corazoncito mirando este video. Vivo en tierra de libertad ya hace 20 años. Pero no olvido 8 intentos de salida ilegal de mi Cuba. Cuánto pasé, cuánto sufrí y cuánto perdí. Ánimo hermanos. Me quedo sin palabras. Amo este país, pero mi Cuba duele con coj***. Viva Cuba Libre. Dios los bendiga", expresó otro cubano en los comentarios del video.

El número de migrantes cubanos que cruzan la selva del Darién con el objetivo de llegar a Estados Unidos ha aumentado significativamente durante 2021, según estadísticas de la Dirección Nacional de Migración de Panamá, que reflejan un total de 3383 cubanos que han ingresado a ese país de forma irregular por la frontera con Colombia, con el objetivo de seguir rumbo al norte.

De acuerdo a las cifras oficiales, Cuba sería el segundo país con más migrantes que llegan a territorio panameño atravesando la peligrosa selva de El Darién, después de Haití, que acumula una cifra de 8621 migrantes.

A medida que ha avanzado el 2021 –y con eso el deterioro de la economía cubana, la represión y la miseria– el número de cubanos que atraviesan la selva ha ido aumentando: 176 migrantes cubanos llegaron a Panamá en enero; 204 en febrero, 198 en marzo, 1291 en abril y 1514 en mayo.

Durante este tiempo, se ha reportado el fallecimiento o desaparición de más de un cubano, y muchos han transmitido en vivo parte de su travesía y los peligros y obstáculos a los cuales se tienen que enfrentar en busca de la libertad.

Según la Guardia Costera de Estados Unidos, durante el presente año fiscal, que comenzó el pasado 1 de octubre, más de 300 cubanos han sido interceptados en el mar, la mayor cifra desde la suspensión de la política de pies secos/pies mojados en enero de 2017.