Hamlet Lavastida estuvo con COVID-19 y aislado en un centro sin conocimiento de su familia

El artista cubano Hamlet Lavastida estuvo enfermo de COVID-19 y aislado en un centro de confinamiento en el Bahía, según pudieron conocer sus allegados, después de 16 días sin que tuvieran alguna información suya.

"Hoy he tenido noticias de Hamlet. Han sido noticias terribles", contó en Facebook la activista y escritora Katherine Bisquet. "Hamlet estuvo enfermo de COVID y aislado en un centro de confinamiento en el Bahía durante 5 días, del 2 al 7 de septiembre".

Los seres queridos de Hamlet no habían tenido noticias suyas desde el 24 de agosto. La última información que tuvo su madre de él es que había solicitado tratamiento psicológico. Por si tener al joven en la cárcel no fuera suficientemente agónico, la familia estuvo dos semanas sin tener noticias de él luego de saber que no estaba emocionalmente bien.

¿En qué fucking mundo viven ustedes, que se les enferma un preso y no son capaces de avisarles a sus familiares?

"Ya sospechábamos que pasaba algo porque en tan largo silencio no se podía esperar sino las malas noticias. La instrucción de Villa Marista no notificó a la familia o a mí o al propio abogado sobre el padecimiento de Hamlet. ¿En qué lugar de la responsabilidad (si es que tienen alguna) de esos oficiales de Villa Marista queda al menos un ápice de humanidad? ¿Es que acaso son bestias, responden con resoplidos, y pisotean todo lo que se les atraviese en su camino? ¿Es que acaso perdieron de vista vivir en una sociedad, respetar al otro, ya no los derechos básicos, sino la vida misma?", cuestionó Bisquet.

"Entonces viene un salvaje, con alguna huella humanoide porque usa gafas para leer y un teléfono celular, y me dice: Katherine, pero no te preocupes, ya él está bien. Ustedes realmente van a pagar todo esto", subrayó la escritora, pareja del artista.

Hamlet Lavastida cumplió este miércoles 75 días preso en una celda de Villa Marista, donde se encuentra bajo investigación por el presunto delito de incitación a delinquir.

El artista cubano llegó a Cuba en junio tras finalizar una beca de creación de la galería Kunstlerhaus Bethanien en Berlín. Además de negarle un hábeas corpus y un cambio de medida, la Seguridad del Estado ha intentado vincularlo con las manifestaciones del 11 de julio, como un presunto incitador a la rebelión popular.

Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia y denunció las detenciones de los cientos de cubanos que se encuentran tras las rejas por pensar y expresarse diferente o ser opositores, activistas, artistas y periodistas independientes.