Español lleva 16 días de huelga de hambre frente a ONU en Nueva York para exigir libertad de Cuba

Ignacio Rocha frente a la ONU. Foto © Ignacio Rocha / Facebook

El español Ignacio Rocha, quien vivió durante varios años en Cuba, lleva 16 días en huelga de hambre frente a la sede de la ONU en Nueva York, para exigir atención sobre los actos represivos a partir de las protestas del 11J y demandar el fin del comunismo en la isla.

“Lo que estamos esperando es que alguien nos reciba, algún relator o relatora, no tiene por qué ser algún diplomático en específico, para abrir una mesa de diálogo en relación con los problemas que están sucediendo en Cuba”, dijo en una trasmisión a través de redes sociales.

En un video publicado la víspera, Rocha envió un mensaje a los defensores del socialismo en Estados Unidos, diciéndoles que personalmente les pagaría unas vacaciones en la isla, pero fuera de sus principales polos turísticos y en contacto con la realidad de los cubanos comunes.

“Ya exigimos la libertad del pueblo cubano, ya está bueno de tantos asesinatos, de que nuestros amigos se estén muriendo, de tantos golpes solamente por el mero hecho de pedir libertad. Deben expulsar de inmediato a Cuba de Naciones Unidas”, dijo.

Según expresó, el gobierno cubano “viola continua y sistemáticamente” la mayor parte de los artículos de la Declaración de Derechos Humanos. “Ya basta, no queremos más muerte, el comunismo mata. Son unos auténticos genocidas”, señaló.

Residente en Sarasota, Florida, Rocha emprendió su ayuno en apoyo a otra huelga de hambre iniciada por tres activistas cubanas a finales del mes de agosto y que tuvieron que deponer tras presentar problemas de salud. Las mujeres anunciaron que retomarían la protesta el 14 de septiembre, día en que sesionará, durante una semana, el nuevo período ordinario de la Asamblea General de la ONU.

Originario de Cádiz, provincia de Andalucía, Rocha contó anteriormente que había vivido muchos años en Cuba, lo que le permitió conocer de primera mano la situación que atraviesa el pueblo en el país antillano. “Yo he vivido en Cuba, pero no en Varadero, yo he vivido en los pueblos con la gente de Cuba”, aseguró.