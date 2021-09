Reguetonero cubano Yulien Oviedo: "Cierro el capítulo y se acabó la política para mí"

Yulien Oviedo Foto © Instagram / Yulien Oviedo

El cantante cubano Yulien Oviedo anunció que a partir de ahora no volverá a pronunciarse sobre política y se dedicará íntegramente a la música.

En una publicación en su cuenta de Twitter, el reguetonero declaró que como artista se siente en deuda y comprometido con su público y aunque quisiera tener la solución a todos los problemas de su país, desgraciadamente no es así.

"No soy político ni sé nada de política, solo sé que la política es un negocio, pero no el mío. Mi negocio es la música, lo más que puedo hacer es estar en Cuba con ellos, apoyarlos y pedir por una mejor calidad de vida en todos los sentidos", afirmó.

El joven agradeció el apoyo de sus colegas internacionales que se han conmovido con la situación de Cuba y abogó por no crear bandos entre ellos.

"Esto es una cuestión humana y qué bueno saber que aún existen personas como ustedes, que se sensibilizan con el dolor de mi gente. Humildemente les agradezco de todo corazón y aquí cierro el capítulo y se acabó la política para mí, a partir de ahora mucha música en camino", señaló.

Desde su casa en La Habana, Yulien hizo una directa en la que conversó con el reguetonero venezolano Nacho, acerca de la posición de las figuras públicas como ellos ante la crisis que atraviesan países como Cuba y Venezuela.

"Yo respeto la lucha de cada cual, hay que primeramente empezar por ahí, por respetar la lucha de cual, y yo respeto la lucha de todo el mundo. Ahora, qué pasa, en este caso de nosotros, cuando tú comienzas a abogar por una libertad de expresión -que es lo que realmente estamos deseando todos-, está mal, porque quieren que repitas la consigna de ellos. Ellos quieren que tú digas lo que ellos quieren escuchar, entonces, ¿dónde queda la libertad de expresión que tú estás defendiendo? No entiendo", dijo.

El intérprete aseguró que cada país tiene sus leyes que hay que respetar, y si alguien no está de acuerdo con esas leyes es una cuestión personal de cada cual.

"Cada persona tiene derecho a hacer o no hacer por su país lo que quiera. En este caso, yo he pedido libertad, he pedido paz, pero todo sobre la base de la cero guerra, cero intervención militar. Intervención médica porque realmente estamos pasándola feo. Si ves los hospitales, los hospitales tienen una condición pésima: hay falta de medicinas, hay falta de alimentos, hay falta de todo. Y estamos abogando por ese cambio, hermano, pero para tener ese cambio necesitamos paz, no esos ataques que estamos recibiendo diariamente, porque nosotros no tenemos la solución absolutamente de nada", recalcó.

A mediados de agosto Yulien criticó fuertemente a los youtubers cubanos que en sus programas denuncian la realidad cubana, a los que acusó de estar "monetizando" con lo que sucede en la Isla.

"Como están los Quintines Banderas electrónicos, ustedes son el verdadero significado de la palabra 'SINGAO'", escribió en su cuenta de Twitter.

Días antes, cuestionó a muchos artistas que en su opinión están estrenando canciones sobre la crisis en Cuba porque están presionados y para quedar bien, con un resultado malo.

"Antes de dormir quiero dar un consejo, el próximo que vaya a hacerle una canción a Cuba, paso 1-escuchar 'Patria y Vida', paso 2-escuchar la del Micha, paso 3-afincar el lápiz y hacer buena producción musical, que lo que están sacando son tremendos mojones para quedar bien", escribió en sus redes sociales.

