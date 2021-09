Cubanos se manifiestan en Toronto para disuadir a los canadienses de viajar a la isla

Un grupo de cubanos residentes en Toronto, Canadá, se manifestó este sábado en las calles de la ciudad para visualizar la crisis económica, política y social que se vive en la Isla.

“Con el dinero que el régimen recauda del turismo canadiense se están comprando más patrullas, se está invirtiendo en más hoteles, en vez de en sanidad pública o alimentación para los cubanos”, explicó el cubano Ernesto Pérez en una directa de Facebook en la que compartió videos de la manifestación.

Captura de video Facebook / Ernesto Pérez

Según su testimonio, los manifestantes pertenecientes al grupo SOSCuba de Toronto se reunieron en la céntrica plaza de Dundas Square para hacer saber a los canadienses por qué los viajes de turismo a la isla resultan dañinos para el pueblo cubano.

“Estamos haciendo una campaña para que los canadienses conozcan lo que ocurre' en Cuba y el impacto que tienen sus viajes de turismo a Cuba. Estaremos haciendo acciones de este tipo en varios puntos de Toronto ahora que estamos en semana de campaña electoral”, añadió Pérez durante su transmisión.

Captura de video Facebook / Ernesto Pérez

Canadá, el segundo país emisor de turistas a Cuba por detrás de España, celebrará elecciones legislativas el próximo 20 de septiembre y los cubanos están aprovechando el momento para presionar a los grupos políticos, en especial al ejecutivo del primer ministro Justin Trudeau, para visualizar la crisis en Cuba y contribuir a diseñar una política exterior que priorice la libertad y los derechos del pueblo.

“Si tanto admiran al pueblo cubano, como dicen, los canadienses no deberían viajar a una Cuba sometida a una dictadura”, denunció por un altavoz una de las activistas de la sociedad civil cubana independiente reunida en la plaza.

“El gobierno de Trudeau debe alzar su voz por los derechos del pueblo cubano que están siendo sistemáticamente violados”, manifestó otra de las oradoras en la plaza, una de las más concurridas de la ciudad, ubicada en el distrito financiero de Toronto.

Captura de video Facebook / Ernesto Pérez

A mediados de agosto, cubanos residentes en Canadá se reunieron junto a miembros del Partido Conservador para exigir a Trudeau que condene y actúe contra el régimen de La Habana. La cita ocurrió en la Colina del Parlamento de Canadá, en la orilla sur del río Ottawa, y participaron los opositores Pierre Marcel Poilievre y Leo Housakos.

Un mes antes y empujado por las históricas protestas del 11J en Cuba, el gobierno canadiense, tradicional aliado de La Habana, aludió a “la violenta represión de las protestas por parte del régimen cubano” y dijo que el pueblo de la isla “merece democracia y libertad”. Previamente, el primer ministro había emitido unas declaraciones muy tibias en las que no condenó la represión en la isla.

“Estamos profundamente preocupados por la violenta represión de las protestas por parte del régimen cubano”, expresó luego el primer ministro Justin Trudeau en una conferencia de prensa en Montreal. “Apoyamos al pueblo de Cuba que quiere y merece democracia, libertad y respeto”, añadió.

A finales de junio, la aerolínea Air Canadá anunció que retomaría los vuelos los vuelos con destino a Cayo Coco y Varadero a partir de julio, con dos viajes planificados desde los aeropuertos internacionales de Toronto y Montreal.

A finales de agosto los turoperadores canadienses Hola Sun/Caribe Sol también anunciaron el reinicio de su sus operaciones en Cuba en medio del peor momento de la crisis por la pandemia de coronavirus.

Hola Sun/Caribe Sol retoma los viajes turísticos a la Isla en colaboración con la aerolínea canadiense Off We Go (OWG), subsidiaria de Nolinor Aviation con sede en Quebec y en operaciones desde 1992, informó este domingo en su página web.

Por su parte, a comienzos de septiembre la aerolínea canadiense Sunwing anunció que volaría desde Ottawa a distintos destinos turísticos de Cuba, a partir del próximo mes de noviembre. Las operaciones incluirían viajes a cuatro destinos en Cuba: Cayo Santa María, Varadero, Cayo Coco y Holguín.

En agosto, una pareja de turistas canadienses que visitaron Cuba este verano, aseguraron que su viaje a la isla se convirtió en una odisea cuando uno de ellos fue positivo al coronavirus al llegar al país caribeño.

La pareja de turistas, residentes en Quebec, se habían vacunado contra el coronavirus pero, al llegar al país, además de presentar su prueba negativa a la COVID-19, tuvieron que hacerse un examen PCR en el aeropuerto para cumplir los protocolos establecidos por el Estado cubano. A partir de ese momento, sus vacaciones se convirtieron en una pesadilla de pruebas clínicas, aislamiento y gastos médicos.

Por ello, la turista canadiense desaconsejó viajar a Cuba en las actuales circunstancias epidemiológicas que vive el país y señaló que tampoco lo haría a otro destino que exija confinamientos similares a los que tuvo que vivir en Cuba.