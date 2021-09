Expresa política cubana de 82 años recibe un aviso de desalojo en Miami

Otro aviso de desalojo para expresa política cubana Ana Lázara Rodríguez Foto © Captura vídeo/Telemundo51

La expresa política cubana Ana Lázara Rodríguez, de 82 años, vuelve a recibir un aviso de desalojo de su casa en Miami por parte del Bank of New York Mellon y Bank of America.

Tras haberse cumplido el plazo dictado por el juez Peter L. López, quien le concedió a finales de agosto una suspensión hasta el 10 de septiembre para que su caso se argumentara ante la Corte de Apelaciones del Tercer Distrito, Rodríguez este lunes debería abandonar su vivienda, reporta Telemundo 51

“Nada más que te queda Dios, el creer que de una forma u otra Dios va a encontrar una solución”, refiere la veterana cubana en el citado medio, donde expuso, además, que al ver el nuevo aviso de desalojo “consideré que era una crueldad enrome, una crueldad que yo no me la podía imaginar en este país, un país de leyes”.

No obstante, esta vez ha acudido en auxilio de la expresa política cubana la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava, quien ordenó a la policía de Miami-Dade que pospusiera el desalojo hasta el martes.

"Es importante asegurarse de que la señora Rodríguez tenga todas las oportunidades de buscar alivio en el sistema legal", dijo Levine Cava.

Este nuevo plazo de 24 horas podría ser decisivo para que Bruce Jacobs, uno de los abogados de Rodríguez, pueda presentar una petición de emergencia este lunes y pedirle a la Corte de Apelaciones del Tercer Distrito que continúe posponiendo el desalojo hasta que pueda presentar el caso ante la Corte Suprema de Florida.

Jacobs argumenta que el Bank of New York Mellon cometió fraude y violó los estatutos RICO de la Florida cuando utilizó una orden de ejecución hipotecaria, y después falsificó una aprobación con un cuño del condado. La falsificación se considera un delito en la Florida.

Rodríguez desde hace dos años vive en la incertidumbre de perder su vivienda ubicada en la emblemática calle Ocho del exilio cubano en Miami.

Allí en 1995 compró, junto con una amiga, el domicilio que ahora disputa con los bancos que pretenden desalojarla.

"La compré en 168 mil dólares. En estos momentos lo que el banco quiere son casi 800 mil dólares y yo nunca voy a poder pagar eso", ha señalado la exprisionera política de Cuba.

Según Jacobs, después de unos años el pago exigido fue tan alto que Rodríguez no pudo asumirlos y por tanto existe la esperanza de ganar el caso.

La cubana fue condenada a 30 años de cárcel en la isla por estar en contra del gobierno revolucionario y con solo 21 años de edad soportó palizas, trabajos forzosos e hizo huelgas de hambre.

Ella dio su testimonio para el libro "Diario de una superviviente: 19 años en una prisión de mujeres en Cuba", en el que cuenta las maneras de sobrevivir de la opositora, quien llegó a apelar a la superstición de sus represores para escapar del recinto penal hasta en dos oportunidades.