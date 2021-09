Niño de 3 años necesita medicamento en falta en Cuba: "Está con demasiadas crisis al día"

Niño con esclerosis tuberosa y medicamento. Foto © Facebook / Sandra María Hernandez de la Cruz

Familiares de un niño cubano de tres años pidieron ayuda en redes sociales para conseguir topiramato, uno de los tantos medicamentos en falta en la isla, necesario para el tratamiento de una esclerosis tuberosa que padece el pequeño.

La tía del menor recurrió a Facebook para hacer la solicitud, en vistas de que tales plataformas se han convertido en una vía efectiva en la obtención de fármacos ante el rotundo desabastecimiento de las farmacias en el país.

“Cuando se hace público un pedazo de nuestra vida a veces no es por presumirla, ni por buscar gloria. Las más frecuentes de las veces son por la desesperación y la necesidad!!! Por agotar las vías y el grito de ayuda a quienes tenemos cerca! Muchas no tienen en sus manos el socorro y otras lo ignoran porque no les pertenece. Hoy el mundo digital nos permite unir voces y brazos!”, escribe la mujer.

“Freddy! Mi sobrino! Un niño de 3 años, dependiente de varios medicamentos para controlar su enfermedad "esclerosis tuberosa". Una de las medicinas que tomaba ya no puede aumentar la dosis y se necesita cambiarla! Para evitar las crisis! Su doctora, excelente profesional y preocupada por Freddy, le recomienda TOPIRAMATO pero está en falta! Mi sobrino supera las 10 crisis en un día, a veces una, a veces tres, pero necesita controlarse. Por favor!!!! Ayúdenos a encontrar la medida! Freddy la necesita!”, agrega.

En los comentarios a la publicación, varios usuarios expresan su disposición a ayudarla, diciéndoles que cuentan con el medicamento, que es usado principalmente en el tratamiento de la epilepsia tanto en niños como adultos, la migraña, el Trastorno Límite de la Personalidad (TLP), así como en cuadros depresivos.

La abuela del niño comentó que había enviado la medicina desde Estados Unidos, pero que tardarían tiempo en recibirlas, por lo que se unió a la petición recalcando que el menor las necesitaba “con urgencia”. Las personas no tardaron en brindar ayuda. “Contacte conmigo, yo le puedo regalar 4 pomos, son de 25mg, pero le puede servir igual”, dice una entre varias muestras de solidaridad.

Otros recomendaron a los familiares contactar con el humorista Limay Blanco, quien usualmente se hace eco de solicitudes semejantes y le hacen llegar medicamentos de diferentes países a personas necesitadas.

Según una plataforma especializada en temas de salud, el complejo de esclerosis tuberosa (CET) es una afección genética asociada con cambios en la piel, el cerebro, el riñón y el corazón. Las convulsiones son una complicación frecuente, y algunos pacientes con CET tienen discapacidades del aprendizaje. Se calcula que aproximadamente 1 de cada 6,000 personas tiene CET y que hay aproximadamente un millón de personas con CET en el mundo.